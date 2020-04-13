許冠傑與太太童話式相戀50年　五年遙距愛戀靠每日寫情書維繫

歌神許冠傑舉行網上演唱會為港人打氣，事後大會公布三個平台高達255萬人觀看，歌神地位無可取替。60年代出道至今許冠傑有無數經典金曲，但佢生命中就獨愛一位女人，同太太Rebecca Fleming相戀超過50年，堪稱現代童話﹗

許冠傑一共唱出了20首經典作品。 (資料圖片)

許冠傑18歲就遇上一生中最愛。（IG：@thestayup）

十八歲時Sam喺麗晶酒店駐唱演出，邂逅來港度假嘅Rebecca，好快墮入愛河。其後Rebecca返回美國，二人開始遠距離戀愛，歌神接受訪問時就話，當時只能以書信維繫感情，亦因為咁決定早早結婚：「我們每日寫一封情信，那時打長途電話很貴、很麻煩，一星期才能打一次。所以我們早婚，覺得唯一見到面的方法就是一起住，那時年少氣盛嘛。」

許冠傑曾公開當年同太太去迪士尼拍拖嘅照片。（FB：@SAMHUIMUSIC）

藝人拍拖一向係不明文禁忌，寧俾人知莫俾人見，六十年代風氣更為保守，但歌神卻勇於向全世界宣告Rebecca嘅重要性，先後創作《A carnation for Rebu》及《印象》兩首歌送俾當時女友，1971年12月30日二人喺美國加州聖地亞哥市教堂結婚，當時歌神23歲。

許冠傑同太太婚後育有懷欣懷谷兩個囝囝。（IG：@thestayup）

許冠傑專心為事業打拚，Rebacca呢位賢內助幫佢照顧好家庭。（IG：@thestayup）

婚後二人先後誕下兩個囝囝，多年來歌神到處巡唱Rebecca總喺陪伴左右。兩子先後結婚誕下小朋友，閒時Sam同Rebecca同兒孫一家十口共享天倫。鏡頭前嘅阿Sam風流倜儻，鏡頭後係名副其實愛妻號，明年年底就係佢地結婚50周年，恩愛如昔令人稱羨。

相愛超過五十年，許冠傑同太太恩愛如昔。（IG：@thestayup）