工藤靜香50歲生日木村拓哉高調放閃　光希心美PO童年照祝賀

當年同木村拓哉結婚後，曾為天后嘅工藤靜香退落嚟相夫教女，到依家兩個囡囡光希及心美先後出道，工藤靜香搖身一變做跟得星媽，陪伴左右。4月14日係工藤靜香50歲生日，木村拓哉以及兩個囡囡都有上載合照祝賀。

4月14日係工藤靜香50歲生日，光希一到12點就貼出多張媽媽靚相祝賀。（IG：@koki）

當年工藤靜香同木村拓哉奉子成婚，多年來甘於做木村背後女人，木村喺太太50歲生日罕有於微博貼出二人合照，高調放閃留言：「Happy Birthday」至於兩個囡囡光希同心美，亦分別貼出多張細個同媽媽嘅合照。心美以日文留言感謝媽咪教誨，又表示雖然因疫情未能外出，但已經為媽咪準備驚喜。

木村拓哉貼出合照，向太太工藤靜香送上生日祝福。（微博：＠木村拓哉）

木村心美貼出細個同媽媽工藤靜香嘅合照，兩母女笑得好甜。（IG：@cocomi_553_official）

至於光希就以英文寫下長文，大讚靜香係「the best mum in the world」，感激媽媽為屋企嘅付出，光希仲話：「有些人相信一啲錯誤嘅資訊及想像，但我想同大家講出真相！我的母親係世界上最善良、最體貼、最懂得愛、最懂得原諒和正面積極嘅人﹗好感恩我可以生於咁有愛嘅家。」

光希喺IG寫下長文，讚工藤靜香係世界上最好嘅媽媽。（IG：@koki）