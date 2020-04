工藤靜香50歲生日木村拓哉高調放閃　光希心美PO童年照祝賀

當年同木村拓哉結婚後,曾為天后嘅工藤靜香退落嚟相夫教女,到依家兩個囡囡光希及心美先後出道,工藤靜香搖身一變做跟得星媽,陪伴左右。4月14日係工藤靜香50歲生日,木村拓哉以及兩個囡囡都有上載合照祝賀。

4月14日係工藤靜香50歲生日,光希一到12點就貼出多張媽媽靚相祝賀。(IG:@koki)

當年工藤靜香同木村拓哉奉子成婚,多年來甘於做木村背後女人,木村喺太太50歲生日罕有於微博貼出二人合照,高調放閃留言:「Happy Birthday」至於兩個囡囡光希同心美,亦分別貼出多張細個同媽媽嘅合照。心美以日文留言感謝媽咪教誨,又表示雖然因疫情未能外出,但已經為媽咪準備驚喜。

木村拓哉貼出合照,向太太工藤靜香送上生日祝福。(微博:@木村拓哉)

木村心美貼出細個同媽媽工藤靜香嘅合照,兩母女笑得好甜。(IG:@cocomi_553_official)

至於光希就以英文寫下長文,大讚靜香係「the best mum in the world」,感激媽媽為屋企嘅付出,光希仲話:「有些人相信一啲錯誤嘅資訊及想像,但我想同大家講出真相!我的母親係世界上最善良、最體貼、最懂得愛、最懂得原諒和正面積極嘅人﹗好感恩我可以生於咁有愛嘅家。」

光希喺IG寫下長文,讚工藤靜香係世界上最好嘅媽媽。(IG:@koki)