【On Call 36小時II】何廣沛驚現演路人甲：喺唔同集數都會見到我

何廣沛話《On Call 36小時II》重播，唔少粉絲都發現有佢蹤影，並cap圖分享。(matthew_hkp@IG圖片)

《On Call 36小時》以及《On Call 36小時II》果真係套人才輩出嘅劇集，當年嘅童星吳諾弘現已為香港男子花劍隊成員，早前更成功為香港爭取東京奧運資格；飾演吳啟華的女兒Yannis嘅莊錠欣（Elkie），現在亦已經係韓國女團CLC成員之一。

何廣沛入行初期做過唔少劇集嘅「無名氏」角色，不過《On Call 36小時II》呢個觀眾角色，連維基百科都未有提及。

都叫有兩個鏡頭。

而喺前晚播出嘅一集，講述狄易達喺接受腦腫瘤切除手術前依然繼續參加舞蹈比賽，到底為佢打氣嘅除咗一件頭同魚仔之外，喺觀眾群之中，赫然發現竟然有何廣沛嘅蹤影！何廣沛早年於美國加州州立大學會計系畢業，父母一心諗住佢會做會計師，點知佢竟然返香港考藝員訓練班，而《On Call 36小時II》正正係佢藝員訓練班嘅「實習」作品之一，他接受訪問時說：「 我記得嗰時仲係讀緊訓練班，因為嗰時係實習階段，無咩底薪，於是成日都要做啲群戲、打戲，所以喺《On Call 36小時II》唔同集數都會見到我，算唔算係係第一套出鏡作品？唔太記得啦，因為嗰時要實習，基本上日日都要開工，已經唔記得拍過邊啲劇。」

何廣沛又試過喺《超級無敵獎門人》負責扶起玩遊戲嘉賓。

曾經有報道指何廣沛入行時，因收入有限而一日三餐捱麵包，又試過因為經驗不足狂NG被導演鬧爆，但他在訪問時回想起自己於實集階段已經有得出鏡，表示十分滿足。「嗰時開心，因為啱啱入TVB，咩都好新鮮 同埋可以同同學仔一齊開工，有得喺鏡頭面前表演大家都好亢奮。(實習係未有車馬費?)無，但有月薪，因為嗰時已經有最低工資，拍完會mark返鐘數，如果月薪cover唔到的話會補返錢。」