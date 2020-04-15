On Call 36小時II│謝東閔曾NG 40次激嬲導演：唔可以衰畀人睇

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，在劇中飾演神經外科專科實習醫生「吹水華」的謝東閔，不但有份參與《On Call》系列兩輯的演出，而且與羅仲謙、林景程，謝卓言的搞鬼互動令觀眾留下深刻印象，外表斯文的他給予外界戇直、天然呆的感覺。

謝東閔在劇中飾演神經外科專科實習醫生「吹水華」。（《On Call 36小時II》截圖）

現年34歲的謝東閔2010年參加TVB歌唱比賽《超級巨聲2》出道，入行至今已經十年，原本一心想做歌手的他卻被公司安排去拍劇，面對着自己不擅長的範疇，東閔接受電台訪問時直認初頭很不習慣，不過同時慶幸演戲令他唱歌時更投入：「連點睇劇本都唔知，（入行）一個月都唔夠就拍劇，要問下同事我到底做緊咩。呢6、7年都係拍劇多，累積咗好多經驗，我覺得而家出嚟唱歌比以前好咗，因為做戲同唱歌好似。」

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入行十年，謝東閔參演過不少劇集，不過都是以配角為主，直到在2019年的《丫鬟大聯盟》中擔任男二，劇中他飾演窮書生，更不斷被劉思希「鹹豬手」，場面非常搞笑，亦成功引起網民熱烈討論。重提多年來拍劇遇過的辛酸，謝東閔指初入行時曾經試過NG三十多次：「第二年拍過一套劇，朝早畀（劇本）我，突然兩版紙我講晒，晏晝拍嗰場戲NG咗起碼30幾、40次。導演好嬲，我想同佢講對唔住，我都唔知做緊咩。導演唔理我走咗去，從此我同自己講拍每套戲都要做好佢，我唔可以再俾人睇衰。」

謝東閔參加TVB歌唱比賽《超級巨聲2》出道，原本一心想做歌手的他卻被公司安排去拍劇。（IG/ @brian_tsetse）

謝東閔上年簽約星夢娛樂，更主唱無綫外購劇《倚天屠龍記》主題曲《得失一笑中》，總算圓了多年的心願。而最近他為劇集《慶餘年》主唱主題曲《最冷的一天》，推出以來獲得非常好的成績，在微博的點擊率更高達八千萬，他希望疫情過後可以去內地唱歌登台，更希望可以將歌曲做成國語版。網民大讚謝東閔唱歌好聽，更感嘆他是「被演戲擔誤了的歌手」：「謝東閔係可造之材，應該畀多啲機會佢！」、「謝東閔的聲線十分好聽」、「首歌聽落愈來愈好聽」。

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