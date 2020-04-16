安心事件一周年　如果沒有發生黃心穎可能已坐穩一綫花旦

上年今日（16/4），已婚許志安（安仔）被爆出與TVB藝人黃心穎於的士車廂偷情。黃心穎先是蹺實安仔的手臂，再隔着口罩親吻男方，採取主動的心穎更索性除下口罩攬實安仔激嘴。他們一直拖住手，由大坑到鯉魚門短短10多分鐘的車程，二人連環激咀了逾20次，相當纏綿。

上年今日（16/4），許志安被爆出與黃心穎於的士車廂偷情。（IG/ @jacquelinebwong）

片段曝光後隨即在網上瘋傳，網民洗版式鬧爆安仔和心穎，而心穎更火速關掉IG上的留言功能。同日晚上，安仔舉行記招交代事情，亦成為「安心事件」中第一個出來交代事件的人。發言前，他先鞠躬致歉，承認自己做了一件不可原諒的事，坦言自己起了色心，亦向家人、老婆Sammi的家人、及雙方朋友致萬分歉意，深深反思後決定舉行記招承擔責任，更指自己是「一個壞咗嘅人」，同時宣布暫停所有工作。

點撃睇安仔在記招上的照片：

+ 9 + 8 + 7

黃心穎在事件曝光當日聯絡無綫助理總經理樂易玲，表示為自己的行為感到後悔，並於翌日（17/4）下午在IG極速用170字回應。她承認自己做了一件非常錯誤及難以令人原諒的事，因而感到羞愧及歉疚，實在無法面對自己、家人、男朋友（馬國明）等人，並承諾會認真反省自己的過失，亦會接受懲罰及承擔後果。

事後，有報導指黃心穎與馬國明的戀情日漸高調，屬「騎牛搵馬」心態。黃心穎最初的目標是澳門太陽城集團主席「洗米華」周焯華。但周焯華無意接受女方，於是黃心穎將目標轉向該公司的其他高層及旗下藝人。有指黃心穎與許志安於2017年開始秘密交往，而黃心穎亦不時在IG貼出與許志安的合照。

黃心穎於翌日（17/4）下午在IG極速用170字回應。（IG/ @jacquelinebwong）

而當時仍是黃心穎男朋友的馬國明，在事發後翌日（17/4）如期到電視城開工，接受訪問時表示自己於得悉事件後不久便沒有憤怒的感覺，反而擔心再有其他人受傷害，他希望外界能給予空間讓黃心穎休息。及後於2019年7月，馬國明接受傳媒訪問時證實已與黃心穎分手，並稱不介意與對方合作。

點撃睇馬國明在事發後翌日回應記者：

+ 6 + 5 + 4

「安心事件」發酵兩日後，許志安太太鄭秀文（Sammi）終於在IG發長文回應，除了原諒老公外，更表示事件是二人婚姻中共同重要的一課，經歷的情緒起伏令他們走進婚姻更深處。不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點，她深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌。

+ 5 + 4 + 3

「安心事件」令黃心穎形象插水，TVB抽起涉及黃心穎的節目演出及宣傳工作，再分配給其他藝人。例如處境劇《愛回家之開心速遞》的主題曲，於事件發生翌日即時改播純音樂版本。黃心穎在劇集《法證先鋒IV》、《牛下女高音》及《丫鬟大聯盟》中的演出，亦全面換角及補拍，《法證先鋒IV》「徐意」一角改由湯洛雯飾演。

點撃睇更多黃心穎、許志安合照及其他近照：

+ 9 + 8 + 7

黃心穎事發後潛水八個月，上年12月高調從美國返港。近日，黃心穎經常在IG po相分享日常生活，包括有寵物唐狗BB「Love」，和姨甥女的合照等，望挽回形象。而今年2月，黃心穎被影到與樂隊RubberBand鼓手泥鯭到寵物店購物而傳出緋聞，泥鯭隨即回應：「我目前係單身。」