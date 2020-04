淡出娛樂圈轉型做KOL的李雪瑩上載了和老公在家健身的短片。(IG/ @misscrystalli)

新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)疫情肆虐,市民應留在家中減少外出。淡出娛樂圈轉型做KOL的李雪瑩,今日(16/4)就在IG上載了和老公在家健身的短片,李雪瑩隨着音樂做出不同的健身動作,與老公非常合拍。穿上綠色sports bra的雪瑩大曬窈窕身形,她寫着:「Fun and easy way to work out when you’re staying at home(在家輕鬆有趣的健身方法。)」網民大讚二人又可愛又sweet!

