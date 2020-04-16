【打天下】43歲文頌嫻扮𡃁妹仲好後生　重溫首部擔正劇集水着Look

ViuTV新劇《打天下》第二集中，馬剛正（歐錦棠飾）與莫可麗（文頌嫻）話當年，重提N年前二人在大排檔初見面，馬剛正英雄救美的回憶。當中帶上健身頭帶，以一副「𡃁妹」的造形現身的文頌嫻完全不似真實年齡的43歲，與18、9歲的青春可人兒無異，成為近日文頌嫻被指凍齡20年的實證。

真係一個「𡃁妹」咁款：

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文頌嫻於1993年加入亞洲電視，同年即加入劇組在劇集《中國教父II之再起風雲》中飾演小曼一角，隨後就榮升女主角，1994年為亞視劇集《鳳凰傳說》擔任主角飾演方雪明。雖然文頌嫻經常給予觀眾一種嬌小柔弱的感覺，但她飾演過的角色大多是性格剛強、硬朗的女性，和《打天下》中的莫可麗非常相似。在《鳳凰傳說》中，文頌嫻飾演的方雪明性格剛烈，參加選美時獲富豪垂涎其美色，但她不單止拒絕對方，更在對方的座駕上用噴漆寫上「淫賊」等大字，對「金錢」毫不賣帳。至於方雪明的吸引力，劇中一場水着戲，郭啟文（張家輝飾）的一句對白就足以形容：「成個泳池啲男人都望住你！」

重溫《鳳凰傳說》中，當年只得17歲的文頌嫻：

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