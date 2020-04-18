傅明憲海底攝影作品在日本奪獎：我會花好多時間執我啲魚嘅相

現時49歲的傅明憲自從與前夫葉劍波結婚後淡出娛樂圈，除了出席公開活動之外，幾乎絕跡幕前，積極於慈善，關注保育，亦是現任「愛護動物協會」會長。早年已考獲多個潛水牌的她現時更醉心潛水，所「潛」的足跡遍佈七大洋，不時就會透過社交網站向網友分享自己的攝影作品。而近日，她於去年在哥斯達加拍攝的作品《Hello》更成功在日本「地球的海洋照片大賽」（地球の海フォトコンテスト）中獲得優秀獎。

傅明憲所拍攝的巨型鎚頭鯊作品《Hello》。（Instagram@gigi_fifi）

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傅明憲表示自己在海底攝影界仍然是一名初哥，不過她非常享受捕捉海洋生物的身影，感覺非常刺激，而早前傅明憲曾經多次用自己的攝影作品作慈善拍賣，其中一張作品更籌得$25,000。其實傅明憲對自己的海底拍攝比自己的自拍更為重視，去年由於她在IG分享的相片中，有不少網民都指她的下巴過尖驚變「蛇精」疑似整容，傅明憲當時亦回應謂：「冇整過，冇啲咁嘅事，你哋快啲幫我澄清，我自己講無用。其實我只係用咗個App嚟影相，係佢Auto影出嚟嘅效果嘅，我都唔知可以點調校。（你接唔接受到整容或者打針微調？）每個人嘅需要都唔同，我唔敢講，怕得罪人。（咁你自己呢？）我冇諗過。」至於是否P圖過度，Gigi說：「我唔會花時間P自己相，但係我會花好多時間執我喺海底影啲魚嘅相。」當時她還即場拿出手機示範如何用App影到自己變晒樣。

呢個就係傅明憲影相嘅英姿喇。（Instagram@gigi_fifi）