苑瓊丹自揭放棄拍電影同周星馳有關：我當時覺得好難堪

「有線電視」是知名收費電視台，另句話說，要收看「有線電視」的節目，除了等「開電視」選擇性免費重播之外，就只能透過「其它」途徑重溫。不過近日「有線電視」非常慷慨，在個人YouTube頻道上載多個舊節目供觀眾免費任睇，當中包括《夠細奇則》、《臥底旅行團》以及《煉狗術師》等等。

而其中一個免費重溫的，是由冰姐鍾慧冰主持的《我的老友係明星》，而其中一集的受訪嘉賓是苑瓊丹（苑仔），她更分享了很多個人演藝事業的高山低谷，由加入亞視再跳出電影圈，參演多部周星馳主演的作品：「講真嗰句，其實嗰段時間我都好風光，每日去開工，好得戚，劇本攞嚟一睇，跟住讀，點知導演話係急口令，我心諗唔係呀嘛？」當時苑仔所演的正是《九品芝麻官》中的龜婆。「星仔有一個習慣係會睇我哋演咩嘅，佢企咗喺度，但我又講嚟講去都講唔到，然後佢就同王晶導演講，佢話：『你叫佢講1234567啦！』，然後晶哥就話：『唔得喎！而家講唔到嘅話，第日點配音呀佢！』我話畀你聽，因為我係一個好要面嘅人，我當時覺得好難堪，我隻耳仔紅晒，跟住我踎咗喺地下度，好驚，驚到真係，但都係要咬緊牙關做，我唔知啲人睇唔睇得出，可能啲人以為我當時個樣好兇狠，但其實我就係咬實牙關喺度講。之後我就走去問阿吳孟達，佢話演員呢，會回塘㗎，我就同我自己講，我掉以輕心咗，太理所當然，太驕傲，我已經冇咗作為一個演員對角色嘅了解，冇晒呢個過程。」

苑仔嘅《我老友係明星》而家免費任睇！（YouTube截圖）

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重提TVB與「前輩」不和

而正因為發現自己「回塘」，苑仔把心一横重返電視界「磨刀」，當年是1995年：「好好彩，個天成日畀條好路我行，我一返電視台，然後電影界全軍覆沒。」苑仔加入TVB後，參演過多部處境喜劇，包括《真情》、《男親女愛》、《皆大歡喜》等，不過後期，又傳出苑仔在拍攝《皆大歡喜》時與「前輩」不和：「拍處境劇有一個重點好緊要，好需要做好功課同埋準時，日日都要開廠，你唔記得對白，你冇睇劇本，冇做好自己嘅嘢，你唔好行入個廠......當年我同一個演員不和，唔講名，佢做嘢唔認真，又遲到，我呢個人唔得㗎嘛，咁你又遲到，但你又發我圍，真係一發不可收拾。你話我唔尊重前輩，但我唔覺得自己有錯，如果大家都係認真工作，我覺得我哋就唔好分前唔前輩喇，但當然喇，前輩就會覺得我唔分尊卑。」