伍晃榮逝世12年│伍家謙悼念恩師　沙士期間見工給予高於要求薪酬

前TVB資深體育主播伍晃榮於2008年4月17日因血癌逝世，同為前TVB體育主播的伍家謙每年都會在這一天於社交平台發文悼念，並分享與恩師之間相處的小事。雖然伍家謙剛為人父才一個星期，在忙於照顧一雙龍鳳胎之際，仍不忘每年這個約定。

伍晃榮離世12年，伍家謙每年都會在社交網站發文悼念恩師。（FB圖片／伍家謙）

伍家謙分享了當年應徵無綫體育記者，面試完跟伍晃榮傾薪酬，他畢業那年正值沙士，經濟太差不敢期望太高，說出他心目中尚算合理的價錢之後，伍晃榮瞪著他好一會，然後說出一個價錢，竟比伍家謙所要求的高了1500元，正當他感到詫異之際，伍晃榮突然爆出一句與他平日在電視上的形象大相逕庭的話：「X，啲錢又唔係我嘅。你話如果㩒（壓）完你價可以落到我袋嘅話就話啫，唔係嘅話，公司話最多可以畀幾多你咪畀幾多囉！」

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伍家謙覺得每次與伍晃榮吃下午茶和宵夜，對方都在為自己上課，雖然自己當時未有深刻的體會，但後來他開設了自己的製作公司，有機會做管理的工作，就會想起恩師的話。

伍家謙指自己年少輕狂，工作輕率粗疏，總被伍晃榮，起初被罵不服氣，甚至想過拍檯也想過駁嘴，後來摸熟他的脾性：罵人就是教授之時，待他心情好時，再多加提問，對方亦慷慨「塞錢入你袋」，令他獲益良多。伍家謙感激伍晃榮一直以來的教導，「沒有您，我一定不會是現在的我，我的人生就或許會比現在暗淡得多」。