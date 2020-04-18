真實版《夫妻的世界》淘寶天貓總裁老婆　公開鬧爆疑似小三女網紅

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》自播出後即掀起了一股追劇熱潮，連帶三位主角也人氣急升，大婆大戰小三報復丈夫的劇情極具話題性。劇情圍繞正室金喜愛如何與外遇老公朴海俊以及小三韓素希鬥智角力，緊張刺激，讓人看到血壓飆升。原來類似的故事亦在真實世界中上演，近日內地網上就瘋傳著淘寶天貓事業群總裁蔣凡的太太，於微博上公開鬧爆內地第一女網紅張大奕別再招惹她的老公。

淘寶天貓事業群總裁蔣凡的太太。(花花董花花微博)

有指蔣凡的太太以她的微博帳號「花花董花花」開了兩個post，追擊疑似是其老公小三的張大奕，先後留言表示：「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之 ＠張大奕eve」其後過了不久，她又再度發文：「是誰把我評論關了，那我怎麼能知道你聽到我說的話沒 ＠張大奕eve」點名指責對方的不是。她的post瞬即惹起了網民熱烈的討論，甚至一度登上了微博熱搜榜，更有網民找到疑似是張大奕的微博小號，她竟透露自己快生BB，尤如現實版《夫妻的世界》。

淘寶天貓事業群總裁蔣凡。(百度圖片)

蔣凡的太太隔了不久後已刪了該兩個post，不過事件已引起了網民的關注。超級網紅張大奕是模特兒出身，在淘寶擁有自己的店鋪，在購物平台上擁有逾千萬的粉絲，她在2016年巔峰時期，曾經在兩小時帶動2000萬成交額，她的店鋪也是淘寶第一家「雙11」銷量破億的女裝店。有傳她手持13.5%的上市公司的股份，其身家高達9000多萬美元。

內地超級網紅張大奕。(張大奕微博)

點擊下圖逐格睇蔣凡的太太鬧爆張大奕的微博post，以及張大奕的靚相：