吳業坤「登3」回顧入行10年經歷　當年支持者眾如今變負評王

今日（18/4）是吳業坤（坤哥）的30歲生日，他在IG上載了在演唱會唱着歌曲《小句號》的片段並寫下入行十年的感受，他指這個章節很精彩，並感激曾遇上的每一位：「好多人幫我、好多人錫我、好多人唔妥、好多人離去、好多人遇上，多謝你哋豐富咗我嘅章節。」的確這十年，坤哥經歷了人生高低，默默耕耘到突然爆紅，再到網民一面倒的負評，亦令他有感而發。

今日（18/4）是坤哥的30歲生日。（IG/ @kwangorrrrrr）

回想起十年前的《超級巨聲2》，吳業坤憑着戇直又帶點鄰家男孩的形象開始引起觀眾關注。形象入屋的他在比賽中獲得第五名後加入TVB成為藝員，曾參與多個音樂節目以及電視劇的演出，一直默默耕耘了四年。在2014年的《萬千星輝賀台慶》，吳業坤在節目中扮演棋子，全程沒有任何對白，更被「呼之則來，揮之則去」。當時有大量網民替他不值，認為他是《巨聲》出身，唱歌又好聽，卻沒有發揮機會，更淪落到要「俾人玩」的地步，紛紛概嘆他的際遇差，沒有背景、沒有後台，同時欠缺了運氣。

吳業坤在節目中扮演棋子，當時有大量網民替他不值。（影片截圖）

直到2015年，吳業坤簽約星娛樂唱片公司，正式成為歌手。第一首派台歌《原來她不夠愛我》和歌曲《陽光點的歌》，順利進佔香港各個電台的流行榜，兩首歌曲唱到街知巷聞，亦成為了吳業坤的代表作。他在樂壇頒獎禮橫掃多個獎項，先在TVB《勁歌金曲總選》贏得「最受歡迎新人獎金獎」，再憑《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」。他在台上激動落淚，霧氣佈滿眼鏡鏡片更成了一時佳話，網民恥笑他的「喊樣」同時又對他默默耕耘多年終獲認同感高興，而坤哥的真情流露亦打動了不少觀眾，紛紛留言恭賀：「這啖氣你忍咗好耐，所以明白為何如此激動」、「扮棋子沒有氣餒，5年沒有白費，恭喜坤哥終於得獎」。

他在台上激動落淚，霧氣佈滿眼鏡鏡片更成了一時佳話。（影片截圖）

贏盡民心的坤哥，運氣並沒有一直延續。在2016年，被網民譽為最有公信力的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，吳業坤同樣成為大贏家，分別奪得「叱咤樂壇生力軍金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，及憑《原來她不夠愛我》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，擊敗其餘四名資深歌手的歌曲，包括張敬軒《找對的人》、何韻詩《是有種人》、麥浚龍與謝安琪《羅生門》及楊千嬅《最好的債》。他的好成績亦開始引來網民的質疑，有人認為《羅生門》更值得獲獎，更有人認為吳業坤沒有可能撃敗陳奕迅，張敬軒奪「我最喜愛男歌手」，縱然是現場觀眾投票得出來的結果，卻惹來網民的非議。

坤哥的好成績亦開始引來網民的質疑。（IG/ @kwangorrrrrr）

去到2016年8月，吳業坤舉行了只得一場的首個紅館個人演唱會，門票只有四分之一作公開發售，有網民質疑「黑洞座位表」是為了營造一票難求的假象，更有不少人斥責他出道時間太短，未有資格開紅館演唱會：「歌都未夠」、「冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽」。

突如其來的「爆紅」，令坤哥的實力備受質疑，網民由一開始的支持變成一面倒的謾罵。除了覺得坤哥未有資格三年開兩次紅館演唱會外，亦有人開始討論他的感情史，曾與不少女星傳過緋聞的他被斥責是「偽毒」、「食女無數」，負面新聞一籮籮。

點撃睇坤哥近照：

+ 13 + 12 + 11

直到今天，網民對他仍然是十分反感。說真的，坤哥給人的感覺並不囂張，而且又沒有做過什麼影響形象的事，亦認真看待每一份工作。或者是大家都有扶持弱勢的心態，當初看到坤哥處於下風時會替他不值，希望他有朝一日會成功。直到他成功發圍，大家又會質疑他的能力，甚至眼紅他所擁有這一切，認為一定會「紅得快，跌得快」。到底真的是坤哥能力未夠，還是外界給他的負面定型，正如坤哥所講：「唔好畀壓力自己一定要做個聖人，只要善良唔害人就可以。每個人都係自己故事嘅主角，好好咁寫好你自己嘅故仔，因為你唔會知道亦控制唔到人哋嘅故事會寫乜嘢。」做好自己，時間會證明一切。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！