DJ Soda素顏上鏡夠勇評價兩極　網民錯重點：只留意她的身材！

現年32歲的DJ Soda是韓國DJ界的女神，樣子甜美加上擁有魔鬼身材的她，從不吝嗇其天賦本錢，經常性感示人，又在IG大派福利，成功俘虜了大班粉絲的心，目前她的IG已有逾382萬的粉絲，極之有人氣。然而身為女神的她，竟然不介意公開自己素顏的樣子，勇氣可嘉！

現年32歲的DJ Soda是韓國DJ界的女神。(ig@deejaysoda)

DJ Soda日前與韓國人氣化妝師SSIN一齊拍片，她們這次以「仿妝DJ Soda」為主題，一起化DJ Soda的招牌靚妝，兩人均以真面目出鏡，DJ Soda素顏的樣子令網民感到非常之震撼。其實零化妝的她可以看得出皮膚的質素Keep得很好，有如剝殼雞蛋般白滑，可是有網民就覺得她的樣子顯得相當之殘，留言表示被她這個殘樣嚇了一跳。但另一方面亦有網民讚她的素顏清新好看，卸下濃妝反而增添了幾分少女味，可謂評價兩極。

DJ Soda素顏樣殘爆VS可愛評價兩極。(Youtube截圖)

而當她化完妝之後，就即時靚返晒，即使只化淡妝都已經很漂亮迷人。有網民就留言表示：「妝前妝後分別好大」、「殘樣很嚇人」、「依然是個美女」、「素顏更自己可愛」，亦有網民錯重點表示：「我只留意她的身材」。

當DJ Soda化完妝之後，就即時靚返晒。(Youtube截圖)

點擊下圖逐格睇DJ Soda素顏樣，以及佢化妝後個靚樣：