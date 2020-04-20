梁祖堯發現小狗並送醫施救　長文讉責遺棄行為：你不配有寵物

我想認真地告訴你們，不要再買貓狗，選擇領養，不棄養。

梁祖堯昨日（19日）突然在Facebook發長文，分享了一段親身經歷，令他非常感觸。

事源是祖堯日前在一個社交群組中得知有一隻小狗被遺棄在元朗一所公廁，於是他便立即駕車前往，發現一隻黑色的迷你貴婦狗：「應該只有兩三個月大。身型非常嬌小，眼神非常堅強，但身體虛弱不堪，連站起來的力量也沒有。看這個情況不是狗瘟就是腸病毒，用針筒給她餵了一些蜜糖水，不消一會全部嘔吐出來。」

梁祖堯得知小狗被遺棄，立即前往相助。（Instagram@pumpkinjojoinstagram）

由於祖堯知道自己未能治好小狗，所以他立即帶小狗去找醫生診治，到埗後，診所的醫生護士立即替小狗治療，發現牠情況並不樂觀：「體溫過低，脫水，便便有血，有惡臭，幾乎已經可以證實是腸病毒。做了一個快速測試，病毒濃度很高。但這個小女孩求生意志很強，心跳還是很有力。」小狗需要留院治理，護士晚上亦錄影小狗的情況並傳送給祖堯，片段中小狗不斷痛苦尖叫。第二天，祖堯一早就去到診所探望小狗，可惜在他到埗之前，已從護士發送給自己的訊息中得知小狗已去了彩虹橋：「我去到診所，摸着她，還是溫暖的。真的是剛剛斷氣。」

小狗看似非常痛苦。（Instagram@pumpkinjojoinstagram）

「世界上有人竟然冷血到，可以把這個病重的小朋友，放在公廁等死。」梁祖堯斥道。無論是醫生、護士以及梁祖堯自己，所有人都盡最大努力希望令小狗能夠繼續生存，那怕相處時間只有數小時，卻已與牠建立了深厚感情，梁祖堯亦為小狗改了名字：「護士問我她叫什麼名字？看着自己的鎖匙扣，就叫她做Pepe ,希望她有二百萬人的祝福。」同時梁祖堯亦呼籲大家別再購買寵物：「無良商人把動物繁殖當作商品。大家如果想養寵物，請到領養機構領養，不要購買。沒有需求，就沒有生產。」

Pepe 離開時眼神還是多麼的善良，多麼的勇敢。但你怎麼可能把這個小天使在最痛苦的時候讓它自生自滅，你不配有寵物。 梁祖堯

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