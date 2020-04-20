21歲前HKT48成員谷口愛理涉藏大麻被捕　退出娛圈變性感陪酒女郎

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年僅21歲的前日本女團HKT48成員谷口愛理於3月26日被警方於她的住所中搜出0.025公克大麻後，她於16日被警方以涉嫌藏有大麻被捕，她向警方稱那些大麻是替男友保管，而據日本傳媒報道，愛理的男友是黑道中人，今年1月更曾因涉嫌傷人被捕。

谷口愛理於1999年出生，2011年加入HKT48成為第一期成員，當時她的外形非常清純。（寫真圖片）

谷口愛理原來早有前科

愛理早於2011年入行，與宮脇咲良是同期成員，由於樣子清純可愛，當時人氣不錯。但由於之後被揭發未成年吸煙、飲酒，愛理最終在2012年被迫退團。2014年愛理轉戰水着界拍寫真，當粉絲以為她會繼續在藝能界發展之際，愛理卻在2016年退出演藝生涯，其後更投身夜店行業當陪酒女郎。但愛理在陪酒界的人氣亦不錯，經常登上夜店雜誌的封面，據當地媒體報道，愛理是福岡中洲夜店的生招牌，個人IG的追蹤人數更曾一度接近9萬人。但自大麻事件後，谷口愛理的人氣急跌，現時的追蹤人數只得1.9萬。

谷口愛理轉行之後濃妝艷抺，衣着亦非常暴露：