【十八年後的終極告白】蕭徽勇60日減60磅　蔬果汁斷食法改善健康

無綫新劇《十八年後的終極告白》首集於昨晚（20/4）播出，久未露面的蕭徽勇（Gordon）在劇中飾演「鬼仔強」一角，但在首集就墮樓慘死，不少網民大感可惜之餘，更加好奇原本身型肥胖的Gordon為何會瘦了3個碼！

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三年前因胃痛揭身體出問題

其實Gordon多才多藝，在無綫做過DJ、配音、主持人等工作，最為人熟悉就《放學ICU》嘅哥頓哥哥，早前在2015播出的劇集《實習天使》中飾演智障角色再為觀眾所認識。Gordon接受《香港01》訪問時透露自己是靠蔬果汁斷食法來減磅，並解釋減磅原因。他指於2017年5月因為身體出現問題而入醫院：「起初係因為胃痛，然後做身體檢查就發現高血壓，血糖指數都OK嘅，但係血壓上壓過咗200，係去到有機會中風同死唔死之間，所以要正視呢個問題而決定減磅。」

減肥一度停滯不前 靠蔬果汁斷食法扭轉局面

Gordon表示一開始減肥隔日就會去做Gym做重量同帶氧訓練，個幾月就減到十幾磅，不過他笑言因為本身體重近300磅，故瘦了十幾磅看起上來都沒有分別，直至減掉40磅後就開始停滯不前。其後他開始轉用蔬果汁斷食法，效果相當顯著，跟60日減掉60磅！然而做法非常簡單，大家亦可以根據蔬果的顏色來製作，分類為綠色蔬菜和紅色蔬果，不過亦可以再揀選不同的蔬果配搭，例如香蕉、蘋果、羽衣甘藍、菠菜等如此類推。

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一星期肚腩變細 一個月減40磅

問到過程是否好難頂，Gordon直言起初都是抱着半信半疑的新態去試：「第一日就冇咩嘅，因為身體入面都仲有食物可以消化，但係第2日就好難頂，時間過得好慢。其實係心理影響好大，感覺好失落，個人好似冇力咁，又唔夠飽。」去到第4、5日就開始排毒和宿便：「飲咗蔬果汁1個星期肚腩細咗80%，效果等於做咗8個月gym嘅磅數，真係好明顯喺短短29日就減咗40磅！」除了減肥Gordon更指改善到睡眠質素，連患了10年的睡眠窒息症都改善了。整個人都比之前精神，體力充沛，連皮膚都好了很多。

點擊下圖看蔬果汁斷食餐單：