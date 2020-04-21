周迅被爆疑曾當人像油畫裸體模特兒　畫作拍賣價已升值逾千萬港元

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現年45歲的大陸女星周迅，近日竟然被人在網上爆料，指她曾經裸體擔任人像畫的模特兒。爆料人post了一批聲稱是周迅的人像油畫，其中一張更是她半裸上身上陣的，她抱住陶罐，下身則纏着絲巾，很有美感且充滿住藝術氣息。畫中可見貌似周迅的女模特兒一臉稚氣，有指當時的她仍是個十多歲的少女。有傳這批挾「周迅」之名的畫作價值不菲，內地有消息指其中一幅名為《陽光下的少女》的油畫，早年拍賣價高達約200萬港元，另一幅《遠古的風》亦升價至約87萬港元，甚至有傳整個系列的作品如今總值逾千萬港元。

有傳周迅曾當人像油畫裸體模特兒。(周迅微博)

內地傳媒曾訪問作畫的名畫家潘鴻海，他透露當年選中周迅擔任他的油畫模特兒，全因周迅擁有江南少女的清純氣質，又大讚周迅動作非常優美，當時他已在心裏讚嘆，這個女孩真是渾身是戲。據悉，周迅15歲時考入浙江藝術學校時便已愛上擔任模特兒，翌年更兼職年曆及雜誌女郎，以爭取在演藝界曝光的機會，為將來加入娛樂圈舖路。不少網民對於該批畫作中的美女模特兒是否真的是周迅而議論紛紛，有網民就笑言畫中人可能只是貌似周迅的人，因為在圈中也有不少女星跟她撞樣，包括賈乃亮前妻李小璐，以及《如懿傳》中演白蕊姬的何泓姍，她有小周迅之稱，所以網民對於畫中人是否周迅存疑。

網民質疑畫中人是否周迅。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇疑似是周迅嘅油晝，以及同佢撞面嘅女星。仲有佢嘅其他靚相：