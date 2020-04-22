楊詠彤玩空中瑜珈曬逆天長腿　網民質疑犯法：Studio仲開？

Katy上載了數張玩空中瑜伽的照片。（IG/ @katy.wt）

曾參選《2019香港小姐競選》的楊詠彤（Katy）擁有高䠷身型，一對逆天長腿非常吸睛。身高178CM的她早前行山更曬出「十頭身」比例，令網民勁羨慕。昨日（21/4），Katy在IG上載了數張玩空中瑜伽的照片，穿上Legging後更顯腿長，她在半空做出不同的瑜伽動作，再倒吊做出一字馬，難度爆燈，十分厲害。Katy寫着：「永不放棄的精神。練習後全身無力，但停留半空的感覺太治（癒）了。」

Katy擁有高䠷身型，一對逆天長腿非常吸睛。（IG/ @katy.wt）

由於新冠肺炎（COVID-19、俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，政府宣布延長限聚令，健身中心等要繼續關閉。有網友質疑：「Studio犯法wor，仲開？」，Katy隨即解釋：「朋友開的studio係暫停營業，純粹三個人自己玩。」

不過有網民不滿Katy的解釋，質疑她有機會已觸犯法律：「全城在家抗疫，疫情稍為緩和，你就出去聚會玩yoga？政府要人哋關店，仲用嚟做私人聚會，我唔知有冇犯法，但作為港姐，明顯唔係好好榜樣！」、「簡單來說，你提供一個場所、knowingly allow（明知而容許）他人進行這個聚集，亦會觸犯法律。」

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