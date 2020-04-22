洪卓立「澱粉質大法」治失眠　瞓唔到食個麵：萬試萬靈！

都市人好多都受失眠困擾，洪卓立嘅新歌《無他》以「失眠」作為故事藍本，講述Ken瞓唔着時無所事事，搵嘢轉移自己注意力好似抹窗、洗衫等，Ken話：「MV入面有好多呢啲畫面，最後終於捱過咗好難捱嘅夜晚，重新出發，着好衫，等太陽伯伯出嚟就開工，離開呢個area。入面有少少其實係自我療傷，一啲勉勵自己嘅說話，呢啲說話其實大家都係啱用。」

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洪卓立新歌《無他》以「失眠」作為故事藍本。

Ken坦言間中都會有失眠問題：「譬如可能係開演唱會，又或者聽日要拍戲嘅嘢，有好多嘢諗嘅時候就瞓唔着，又或者失戀、唔開心嘅事情發生咗，令到自己情緒難以平伏，所以失眠。」KEN話失眠時絕對唔會如MV中去砌圖：「因為我會愈砌愈忟，愈忟就愈瞓唔到。」多年來心得，KEN坦言「食」係最好嘅解決方法：「我自己通常都走唔開煮個麵，可能叫個外賣，用一個『澱粉質大法』去令自己眼瞓，跟住瞓覺，萬試萬靈！但要好多澱粉質，所以我身體入面都好多澱粉質轉化成嘅其他嘢黐咗喺個肚度，哈哈，但係呢個方法係幾好嘅。」