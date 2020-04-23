【夫妻的世界】53歲金喜愛18歲高中畢業照翻Hit　力證純天然美女

《夫妻的世界》自播出後即掀起了一股追劇熱潮，連帶金喜愛、朴海俊和韓素希三位主角也人氣急升，大婆大戰小三報復丈夫的劇情極具話題性。今日剛滿53歲的金喜愛有樣有演技，在劇中的表現備受劇迷和網民的讚賞。她無論樣貌身材都keep得好好，怎樣看都看不出她的真實年紀，絕對是韓國凍齡美魔女的表表者。

金喜愛真係keep得好好。(劇集花絮相)

近日金喜愛的一張高中畢業學生照就在網上翻Hit，相中的她只有18歲，一臉稚氣，青春無敵，散發出濃濃的少女味。她的五官輪廓都十分之標緻，一雙炯炯有神的大眼睛、高挺的鼻子和櫻桃小嘴，加上面尖尖的她，小小年紀已經是一個不折不扣的美女。這張相亦力證了她的確是由細靚到大，是個純天然無添加的美女，即使韓國整容成風，她卻並未有整容。不少網民都讚嘆她18歲時的美貌已是女神級別，又大讚她現在的樣子跟以前分別不大，果然是凍齡有術。有網民留言表示：「從小就是女神」、「跟現在幾乎一樣」、「絲毫沒有受到歲月的摧殘」。

18歲時的金喜愛好靚女呀。(韓網圖片)

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