羅志祥遭網民抵制其主持節目　隨時少賺1.2億人民幣

羅志祥由2015年開始主持《極限挑戰》，至今已經去到第六季。出場費由當初嘅1000萬到而家嘅3000萬人仔。

同羅志祥拍拖9年嘅周揚青，今早在微博承認分手，更發長文講述男方嘅惡行，直斥羅志祥到每一個城市均約女生到酒店，當中包括旗下女藝人、化妝師等也跟他有長期不正當男女關係，文中更提到羅志祥經常舉行正常人都無法想像的「多人運動」。

《創造營2020》今個星期初已經舉行記者會，不過羅志祥當時未有出席。

節目官博亦未有任何動靜，不過就有大量網民留言要求換人。

被指渣男嘅羅志祥形象插水，網民紛紛去到佢有份主持嘅內地節目《創造營2020》、《極限挑戰》官博留言，要求換導師」、「換班底」，並指《創造營2020》是偶像女團養成節目，參賽者全部都係年輕女仔，渣男羅志祥完全唔適合做主持／導師。有傳羅志祥上星期飛抵內地準備為節目錄影，目前人在接受隔離當中，其經理人公司暫時未有回應。

去年為《這就是街舞》擔任導師。

羅志祥近年頻頻到內地吸金，2015年主持《極限挑戰》後令佢知名度大增，有傳其綜藝主持費用約2400-3000萬人仔一輯，與周杰倫睇齊，另外，廣告代言約為1000萬、商演500萬一場，每年收入至少1.2億。有傳內地曾有指如果藝人品行有問題就唔畀佢哋亮相節目，（如偷食男吳秀波至今仍被封殺），加上年初嘅「限藉令」，羅志祥嘅人仔之路似乎真係有啲危。