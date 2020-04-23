【DD52】台灣女團選秀節目充滿夜店風情　遭內地網民笑低級

節目似乎想走高檔路線，但被網民取笑似夜店多啲。

自韓國成功節目打造女團I.O.I、男團Wanna One後，內地近年亦先後有《偶像練習生》、《中國偶像》、《創造營2020》、《青春有你》等選秀節目。而台灣有電視台今年亦宣布將舉辦《菱格世代DD52》，並搵嚟楊丞琳和潘瑋柏、蕭敬騰、林宥嘉、MC HotDog等星級導師



呢位參賽者嘅才藝係畫畫，其實係未有啲嘢錯咗？

節目開播在即，主題目《Can't stop me》MV早前釋出後，只見其實4位參賽者以火紅背心裙、legging上陣，其他則以黑短裙見人，唔少網民睇完之後都話只感受到一般夜店嘅氣味，並問說好的華麗舞台在哪裡。不過咁都仲未夠，節目組日前又再上載多一條參賽者嘅表演片段，當導師之一嘅陳立農要求參賽者王立欣清唱時，呢位女孩就笑晒口咁話只能唱幾句，當佢唱出旺福嘅《我當你空氣》後，幾位導師都十分尷尬，因為唱完無一粒音係準確的。佢解釋話本身準備咗畫畫做加分題，仲話無諗過要唱歌，作為一個女團選秀節目，唱歌／跳舞唔應該係基本？定佢當咗呢個係街坊才藝大賽？

freestyle battle真係笑死人。

之後輪到另外兩位參賽者進行選秀節目必有嘅freestyle battle，雖然二人都在衣著打扮花咗少少心思，點知一個瞓喺地下踼腳就當跳咗，另一個將舞台當成夜店，喺地下係咁撐……睇到楊丞琳同潘瑋柏目定口呆，最後楊丞琳仲話揀唔落手。唔少內地網民睇完片段之後，不停取笑台灣節目嘅質素，並對《創造營2020》充滿希望。

另外，喺網上公布嘅名單中，當中不乏女團，如AKB48 TeamTP、中學頭條，而AKB48 TeamTP嘅香港藉成員嘅劉曉晴亦都有份，另外，亦有台灣小姐冠軍高曼容、高凌風女兒葛宸羽亦都係訓練生之一。

19歲嘅劉曉晴係AKB48 TeamTP香港藉成員，將以訓練生身份參加《菱格世代DD52》。

部份練習生名單