橋本環奈在家抗疫狂飲酒　網民擔心女神再現啤酒肚雙下巴

被譽為「千年一遇美少女」的21歲日本女星橋本環奈擁有甜美樣子、完美五官，尤其是一雙琥珀色水汪汪的大眼睛，令她成為不少人心目中的女神。不過，橋本環奈時肥時瘦的身形就經常成為網民熱烈討論的話題，最近留在家抗疫的她在Twitter更新近況，指自己享受着喝酒的樂趣：「第一次用Zoom（視像軟件）來飲酒，原來是這種感覺，新鮮！」網民非常擔心她的身體狀況，認為足不出戶卻每天喝酒，體重必定暴升，更會再現「啤酒肚」、雙下巴等，紛紛呼籲她戒酒。

留在家抗疫的橋本環奈在Twitter更新近況。（橋本環奈Twitter截圖）

橋本環奈曾透露自20歲成年後，每天至少喝兩杯啤酒。到德國拍攝節目時，更可以由早喝到晚，瘋狂喝酒加上易胖體質，令她身形暴脹，出現「啤酒肚」、雙下巴、粗腿等。早前她上節目接受訪問時，腰間驚現三層疊起的肚腩，跟以往的少許Baby fat，可謂判若兩人，不少粉絲直指女神瞬間崩壞。

點撃睇橋本環奈身形暴脹：

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而今年2月，橋本環奈出席在東京舉行的「第44屆伊蘭特頒獎典禮」，穿上白色短袖長裙的她體重明顯回落，不過面部、手臂位等仍然十分「有肉地」。橋本環奈沉迷喝酒不單只影響身形，連健康亦出現問題，她體內的低密度膽固醇數值高達140，長期維持這個指數，有機會出現動脈硬化、腦中風、心肌梗塞，希望她早日戒酒，回復靚身形外，最緊要是身體健康。

點撃睇橋本環奈靚相：

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