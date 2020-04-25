羅志祥周揚青分手│辣模馮子紜加入戰團　爆小豬約女招數極大膽

台灣男星羅志祥（小豬）被內地網紅舊愛周揚青踢爆私生活混亂，不但喜愛「多人運動」，更與旗下女藝人、化妝師有「不正當關係」，令這位「亞洲舞王」成為眾矢之的，更引出多位女星浮面細數小豬劣行，今日（25/4）便輪到擁有姣好身材的馮子紜（Teresa）爆料，她在活動中自爆羅志祥邀她唱K，過程更是大膽、直接。

羅志祥被前女友周揚青踢爆私生活混亂後，引來不少人細數他的獵艷史。（Instagram/@showlo）

馮子紜接受訪問時坦言事件發生在3、4年前，當時是在夜店偶遇小豬，誰知對方劈頭就問：「『你今晚有沒有住所？你要去哪裏？』話說比較直接一點，他原本看起來紳士有禮貌，但因口氣太霸氣，我就說不用了謝謝！」她又指當日見到不少女生主動靠近小豬。至於當日為何婉拒邀約，她便指對方「不是我的菜」，更謂：「我人比較孤僻，防備心比較高，他是前輩，我怕喝醉酒有所得罪，我喜歡有朝氣的男孩子，怕很兇的男生。」

點擊下圖觀看馮子紜IG性感相片：

+ 28 + 27 + 26

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！