荳荳為《可不可愛》MV抄襲公開道歉：為自己的行為感到幼稚

台灣女星荳荳（何紫妍）因參與《凹嗚狼人殺》吸引大批粉絲人氣急升，但近日卻因為新歌《可不可愛》的MV被指抄襲IU在2017年推出的歌曲《Palette》，其後她更在《動物森友會》的遊戲直播中反擊批評自己的網民，「就是會覺得，會很放大來看，所以我覺得，我們就在直播間開開心心，這是我們的世界，她們也進不來，進來絕對會被我們砲轟，對不對？，他們不敢在這邊怎麼樣，只敢在他們的世界批判。」不過荳荳之後終於認錯，在IG發「道歉聲明」，為自己的過份言論道歉：「未來我會更謹言慎行，更多的努力，謝謝大家的支持與諒解。」

重溫荳荳《可不可愛》的MV與IU在2017年推出的歌曲《Palette》MV有多像：

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荳荳之前發的道歉聲明。（Instagram@hoelaine1116）

發過道歉聲明之後幾天，荳荳再次於IG就事件反省，表示拖了這麼多天才能整理好自己的情緒：「我有參與製作概念的會議，製作團隊當下再告訴我製作概念大概如何，並以多個音樂作品做說明。討論當下並沒有討論完整要怎麼拍，所以事先不知道做出來的作品與參考作品那麼相似，爾後也做過修改了，製作團隊那方也確定可以才發布的。

之所以那麼多天沒為此道歉，本意是為了不要把問題複雜化，也想讓自己沈澱一下心情，但還是造成這樣的局面。其實大家一直向我提出要給交代的建議，我都有看見，只是因為是第一次擁有自己的個人mv，發生了這種事，真的對自己沒有好好審核就發佈這件事很懊惱，謹慎思考過後，也覺得這是自己的錯誤，會銘記於心。

這陣子其實很不好過，但是為了安慰愛自己的粉絲，所以說了一些違心的話，以為換個方式去想自己處境的言論可以鼓勵到粉絲們，在結束過後也為自己的言論感到自責，為自己的行為感到幼稚、不成熟，影響大家的心情很抱歉，當時還留在無奈、難過自己的作品竟然如此呈現的心情下，一時亂了發言，以後也會多加思考再做回應。謝謝理性回應給予的意見，本人會改進，也感謝Uaena的指正，所說對象非你們，但也不應該如此說，造成對立。但在此針對抄襲事件，如果有傷害到IU及Uaena們的地方，對不起。」

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