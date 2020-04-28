DJ阿檸難忘已離世舊愛　決意出書紀念：第一篇已經係同你嘅故事

商台DJ阿檸薛晉寧嘅舊愛梁銘汶（Fiona），喺今年情人節意外去世，雖然二人早已分手，但阿檸始乎一直未放低。呢日佢喺IG貼出二人拍拖時合照，繼續以「老婆」稱呼Fiona，並寫下長文表示會將二人故事出書：「我愛你，好愛。愛到要俾心機愛埋自己⋯⋯」

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DJ阿檸舊愛Fiona於今年情人節因車禍去世。（IG：@ningbbbbb）

4月28日凌晨，阿檸喺IG貼出十多年前同Fiona嘅合照：「喂，Obe，十五年啦，咁就。我發現咗個都幾大嘅漏洞，我地兩個一直都冇發現過，原來4月28日，即係今日，係2月14乘2，兩個人嘅情人節，加埋就係我哋嘅紀念日，一諗到咁，就總係覺得我哋係天生一對。我掛住你，如常地掛住你，如常地每秒都會諗起你，未至於做唔到嘢，雖然難啲，不過我應承得你，唔會反口。」

阿檸貼出同FIONA嘅合照。（IG：@ningbbbbb）

阿檸又透露自己努力履行對Fiona嘅承諾，讓生活重回正軌，努力工作並完成二人之間嘅約定：「我將所有唔捨得掉嘅物件，每一樣都寫一篇文章，記錄低每一件物件嘅故事，寫下寫下，原來都寫咗五十幾篇，不過同你嘅故事都佔咗差唔多一半。其實我寫第一篇嘅時候，已經係關於同你一齊嘅故事，我咪曾經俾過嚟你睇其他嘅？已經係第十幾篇嚟㗎喇。因為我想整合一本書出嚟，等你拎到實體書先睇到，有驚喜，好似會開心啲、窩心啲，可能我遲啲先拎俾你睇啦，放心，我啲嘢通常賣唔晒，一定有得攞俾你，不過攞俾你嘅，永遠都會係第一份，你要求，我記實。」

阿檸將自己同FIONA嘅故事集結成書。（IG：@ningbbbbb）

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阿檸留言全文：

喂，Obe



十五年啦，咁就。

我發現咗個都幾大嘅漏洞，

我地兩個一直都冇發現過，

原來4月28日，即係今日，係2月14乘2，

兩個人嘅情人節，加埋就係我哋嘅紀念日，

一諗到咁，就總係覺得我哋係天生一對，



我掛住你，如常地掛住你，

如常地每秒都會諗起你，

未至於做唔到嘢，雖然難啲，

不過我應承得你，唔會反口。

我每日都盡量productive，

喺世界都停止運作嘅狀態下，

都仲俾我搵到嘅嘢嚟做，

都仲有唔同嘅前輩朋友𥄫住我，俾啲嘢我做，

答應得人，就要盡力做好，

所以，唔洗擔心。



上年開始執嘢，

有好多嘢都掉咗，

又有好多嘢都唔捨得掉，

我將所有唔捨得掉嘅物件，

每一樣都寫一篇文章，

記錄低每一件物件嘅故事，

寫下寫下，原來都寫咗五十幾篇，

不過同你嘅故事都佔咗差唔多一半。

其實我寫第一篇嘅時候，

已經係關於同你一齊嘅故事，

我咪曾經俾過嚟你睇其他嘅？

已經係第十幾篇嚟㗎喇。

因為我想整合一本書出嚟，

等你拎到實體書先睇到，

有驚喜，好似會開心啲、窩心啲，

可能我遲啲先拎俾你睇啦，

放心，我啲嘢通常賣唔晒🙂一定有得攞俾你，

不過攞俾你嘅，永遠都會係第一份，

你要求，我記實。



我愛你，好愛。

愛到要俾心機愛埋自己⋯⋯好奇怪，

明明已經冇咩想做，都冇咩再想分享，

一諗起你可能想睇，又攞番起枝筆，

明明最憎寫字。



地球好大，我想去冒險，去遠少少嘅宇宙，

喺之前，就要有多少少生存嘅技能，

請睇實我，我每一份作品，

都有一個故仔可以講你聽，

聽到你覺得煩、覺得攰、覺得眼瞓。

可以嘅話，我想夠力，改變沈悶嘅潮流，

唔可以嘅話，我拉堆人落嚟我創造嘅星球，

上面有我，有我最錫嘅你，

有好多愛，當然仲有日常嘅廢話同甜言密語 :)

聽日薛晉寧會再開始運作，

前進嘅速度要嚇你一跳，

你睇住嚟。



MUSM

薛晉寧