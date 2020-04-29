【一曲走天涯】李彩華唱《你唔愛我啦》勁興奮：90歲都用少女腔唱

千禧年後，黃偉文（Wyman）與伍樂城推行「新廣東歌運動」，創作咗幾首以廣東口語入詞嘅歌曲，2002年推出嘅《你唔愛我啦》就係其中一首，李彩華（Rain）為蓋世寶、黃冠斌主持嘅香港開電視節目《一曲走天涯》壓軸嘉賓，分享洗腦神曲《你唔愛我啦》背後故事。

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李彩華（Rain）為蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》壓軸嘉賓，分享了洗腦神曲《你唔愛我啦》的背後故事。

李彩華坦言呢隻歌係佢夢寐以求嘅作品：「當初我做模特兒只有14歲，超級想著好可愛嘅衫，但往往安排我影一啲好時尚嘅相；到唱歌時都係一樣，當時我就係一個好少女嘅心態，好想唱呢類型嘅歌，但因為初出道有一啲玉女形象包袱，所以被迫要唱一啲唔係我想唱嘅歌，最終俾我得到《你唔愛我啦》，正！」

李彩華當年入行原來好恨唱少女味重嘅歌。（IG：@rainli1111）

《你唔愛我啦》係口語化歌詞代表，亦成為Rain嘅代表作，佢話自己年紀輕輕入行，無太多諗法，公司安排唱咩就唱咩，亦無諗到歌曲引起關注，份外興奮：「作為一個歌手，有一首街知巷聞嘅歌，我覺得特別難，亦無諗過自己會有一首歌令到所有人都認識；加上呢隻係代表香港女仔嘅歌，我覺得更加難得。」Rain仲笑言即使到九十歲，仍然會用少女唱腔演繹呢首歌，「聽到音樂就已經投入，感覺即刻返晒來。」

曾任職電台DJ的黃冠斌透露Rain另一大熱作品《愛一個人原來不易》的小插曲：「你這隻派台碟，當時真的很多人播，播到CD跳針，因為電台那隻派台碟播得太多次，最後要打電話給你的公司重新拿一隻。」