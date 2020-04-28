林秀怡竟然被誤認係前AV女優水野朝陽：邊個咁大整蠱啊

現年29歲的日本前AV女優水野朝陽於2013年2月出道至今，拍攝了多部作品，在AV界相當有人氣。她在2018年12月1日於個人Twitter上宣布，在出道6周年當日正式引退，傷了不少紛絲的心。不過她仍有經常更新自己的Twitter，update她的最新近況與粉絲同網民分享。呢日她就post了一張香港藝人林秀怡 (Kirby) 的相，究竟水野朝陽為何會特地post了Kirby的相呢？。

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水野朝陽。(水野朝陽twitter)

現年28歲的Kirby與水野朝陽可謂大纜都扯唔埋，不過她卻被人用她的相寫上了水野朝陽的資料，水野朝陽於是在她的Twitter post了那張相問大家是什麼一回事，看來她亦都充滿了疑惑。至於事件的另一女主角Kirby，亦有於她的IG上留言表示：「好對唔住水野朝陽，邊個咁大整蠱啊 #比女神見到個男人話似佢 #救命 #希望水野朝陽唔好介意 #仲要用張咁既相 #我無性感相啦咩 #好尷尬啊」有網民就留言話：「尋日睇佢twitter見到笑到抽筋。」。

林秀怡變咗水野朝陽。(水野朝陽twitter)

點擊下圖逐格睇呢個認錯post以及Kirby嘅回應，同埋佢嘅靚相：