【矚目配角】何遠東親人離世為人生低潮：忍唔住係朋友面前喊出嚟

「這世上沒有人需要特別待你好!」 這句話何逺東在訪問中說了兩次，聽落很悲觀，但何遠東感恩，他遇過兩個待他好的人，第一個是她的阿姨，「那時報讀演藝，我還戰戰兢兢，是她鼓勵我，『去吧，不試過你不甘心，最多出來捱吧!』小時候，我比較多病痛，亦是阿姨經常照顧我。」 第二個是田蕊妮，何遠東記得2017年頒獎禮提名活動上，他的名字第一次出現在TVB頒獎禮上競逐《最佳男配角》，田蕊妮當時亦在場，她亦憑《迷》提名視后，接受訪問期間，被問及看好那一個拿《最佳男配角》，她答很想何遠東奪得，說到一半已開始哽咽，她覺得何遠東是一個很努力的演員，不應該被忽視。「我好記得這一日，是記者告訴我田蕊妮哭了，還要是這個原因，她無時無刻都在幫我，我好多謝她。」

2017年台慶頒獎禮上，田蕊妮表示很想見到何遠東拿〈最佳男配角〉，何遠東聽到在台上已忍不住哭出來。

The Show Must Go On



何遠東近年多人認識，是因為《降魔的》及《心理追兇 mind hunter》兩套劇角色到有發揮空間，令人覺得他除了攪笑外，亦有演技一面，特別是沒有了初時的誇張演繹，演技的進步，原來因為人生閱歷「我想人生最低潮是阿姨離世，我和她感情很好，所以她對的影響很深，雖然她已不，但令我明白人生這道理，亦令我戲劇世界突然闊了很多，傷心是怎對呢?原來是這種感覺，我完全明白那種感受，那時我早上開開心心返工拍劇，但收工後就情緒低落，原來the show must go on 就是這樣。」

何遠東給人開心果印象，但原來曾經經歷過人生低潮。(攝影:梁碧玲)

何遠東知道自己給人開心果的印象，所以即使情緒低落初時都不敢同人傾訴，「我初時不敢對朋友說的，但後來先知道與別人分享原來是「很正」，我試過在朋友面前哭，試過在傾電話時哭，朋友才知道我原來收理了很多不開心的事，當然有同阿田(田蕊妮)講，她在我心目中是智者，而且她大我幾歲，相信她可以點化我吧。」

何遠東在《十八年的終極告白》戲分甚重，有不少發揮機會。

除了阿姨，何遠東最感激的是田蕊妮，他覺得阿田就像姐姐一樣，無時無刻都愛護他「我們是在《衝呀!瘦薪兵團》認識，但那時因為阮兆祥所以同阿田吃了第一頓飯，她很豪邁，她和祥仔一班人簡直是癲的，好照顧我們這班新人，叫我們『食嘢啦,飲嘢啦』，我想他們真的很奔放，之後幾套劇都跟阿田一齊拍，亦因為我們住得近，她經常接載我返工放工，我想感情就是這樣出來吧，我有很多心事也跟她說，她亦給了我不少看法。」

何遠東表示跟田蕊妮認識了十多年，他覺得阿田是良師益友。

田蕊妮對何遠東可說是亦師亦友，亦曾經因為何遠東演得不好而鬧他，「不記得是那套劇，那時我經常要演一些攪笑角色，其實我很怕演這一類，因為我覺得自己喜感不強，但我又很擔心演得不惹笑，於是設計了很多，可能是做多了，而阿田就像閉路電視一樣看到了，她應該看了兩天，然後她等到沒人的時候，跟我說你為何演得這麼差?為何不相信自己?你這樣演不好看，聽到後感覺當頭捧喝，思路清晰了，她令我明白演員最重要、最無敵就是要「真」，當你投入了角色，那些演繹就是真實反應及情感，就算觀眾不喜歡你的演繹，但也不能說你演得假。」

2017年何遠東因《降魔的》龍貓一角，有份角逐〈最佳男配角》，見他接受訪問亦上前祝賀給鼓勵。

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