【矚目配角】何遠東親人離世為人生低潮：忍唔住係朋友面前喊出嚟

「這世上沒有人需要特別待你好!」 這句話何逺東在訪問中說了兩次,聽落很悲觀,但何遠東感恩,他遇過兩個待他好的人,第一個是她的阿姨,「那時報讀演藝,我還戰戰兢兢,是她鼓勵我,『去吧,不試過你不甘心,最多出來捱吧!』小時候,我比較多病痛,亦是阿姨經常照顧我。」 第二個是田蕊妮,何遠東記得2017年頒獎禮提名活動上,他的名字第一次出現在TVB頒獎禮上競逐《最佳男配角》,田蕊妮當時亦在場,她亦憑《迷》提名視后,接受訪問期間,被問及看好那一個拿《最佳男配角》,她答很想何遠東奪得,說到一半已開始哽咽,她覺得何遠東是一個很努力的演員,不應該被忽視。「我好記得這一日,是記者告訴我田蕊妮哭了,還要是這個原因,她無時無刻都在幫我,我好多謝她。」

2017年台慶頒獎禮上,田蕊妮表示很想見到何遠東拿〈最佳男配角〉,何遠東聽到在台上已忍不住哭出來。

The Show Must Go On



何遠東近年多人認識,是因為《降魔的》及《心理追兇 mind hunter》兩套劇角色到有發揮空間,令人覺得他除了攪笑外,亦有演技一面,特別是沒有了初時的誇張演繹,演技的進步,原來因為人生閱歷「我想人生最低潮是阿姨離世,我和她感情很好,所以她對的影響很深,雖然她已不,但令我明白人生這道理,亦令我戲劇世界突然闊了很多,傷心是怎對呢?原來是這種感覺,我完全明白那種感受,那時我早上開開心心返工拍劇,但收工後就情緒低落,原來the show must go on 就是這樣。」

何遠東給人開心果印象,但原來曾經經歷過人生低潮。(攝影:梁碧玲)

何遠東知道自己給人開心果的印象,所以即使情緒低落初時都不敢同人傾訴,「我初時不敢對朋友說的,但後來先知道與別人分享原來是「很正」,我試過在朋友面前哭,試過在傾電話時哭,朋友才知道我原來收理了很多不開心的事,當然有同阿田(田蕊妮)講,她在我心目中是智者,而且她大我幾歲,相信她可以點化我吧。」

何遠東在《十八年的終極告白》戲分甚重,有不少發揮機會。

除了阿姨,何遠東最感激的是田蕊妮,他覺得阿田就像姐姐一樣,無時無刻都愛護他「我們是在《衝呀!瘦薪兵團》認識,但那時因為阮兆祥所以同阿田吃了第一頓飯,她很豪邁,她和祥仔一班人簡直是癲的,好照顧我們這班新人,叫我們『食嘢啦,飲嘢啦』,我想他們真的很奔放,之後幾套劇都跟阿田一齊拍,亦因為我們住得近,她經常接載我返工放工,我想感情就是這樣出來吧,我有很多心事也跟她說,她亦給了我不少看法。」

何遠東表示跟田蕊妮認識了十多年,他覺得阿田是良師益友。

田蕊妮對何遠東可說是亦師亦友,亦曾經因為何遠東演得不好而鬧他,「不記得是那套劇,那時我經常要演一些攪笑角色,其實我很怕演這一類,因為我覺得自己喜感不強,但我又很擔心演得不惹笑,於是設計了很多,可能是做多了,而阿田就像閉路電視一樣看到了,她應該看了兩天,然後她等到沒人的時候,跟我說你為何演得這麼差?為何不相信自己?你這樣演不好看,聽到後感覺當頭捧喝,思路清晰了,她令我明白演員最重要、最無敵就是要「真」,當你投入了角色,那些演繹就是真實反應及情感,就算觀眾不喜歡你的演繹,但也不能說你演得假。」

2017年何遠東因《降魔的》龍貓一角,有份角逐〈最佳男配角》,見他接受訪問亦上前祝賀給鼓勵。

