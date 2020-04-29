何超蓮男友竇驍高調慶祝公開戀情一周年　連放17張靚相閃到暈

何超蓮去年被爆出與內地男星竇驍拍拖，兩人隨即大方公開認愛，不過為了好好保護初萌芽的戀情，他們一直都愛得低調。不知不覺，今日已是兩人拍拖公開戀情的一周年紀念日，今日凌晨時份，竇驍就激罕地於社微博上放閃曬恩愛，一口氣post了17張他與超蓮拍拖時的靚相，還將他們的絕密旅行照曝光，真係隔住個mon睇相都Feel到他們有幾咁sweet呀。

何超蓮與竇驍今日公開戀情一周年紀念。(竇驍微博)

這些相當中有不少都是由男朋友視角出發，由竇驍親自操刀為超蓮拍下的，超蓮對住男友表情多多，有冧爆有可愛有扁嘴有金魚嘴等等。更有不少靚相是超蓮性感上陣，例如低胸衫又或是小背心，還有超蓮的one-piece水着look，盡顯她的完美body shape。而有一張相可見超蓮胸前心口位置被塗上紅色遮住了，明顯是要遮住性感部位，看來竇驍非常保護和愛錫女友。

超蓮胸前心口位置被塗上了紅色遮住。(竇驍微博)

竇驍除了充當超蓮的御用攝影師，有時也會一起入鏡影親暱合照，閃到人眼都盲。有網民就估計竇驍此舉是想向超蓮大派定心丸，更加肯定了超蓮在他心中的地位，同時也都宣示了自己的主權。

點擊下圖逐格睇超蓮同竇驍拍拖嘅靚相，以及超蓮其他靚相：

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