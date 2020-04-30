陳嘉倩神還原機界女神Tifa造型　呼籲大家登記做選民

前無綫新聞小花陳嘉倩樣子甜美，獲封為「嘉倩BB」，離巢後轉型做KOL，受歡迎程度有增無減。早前討論區有人發帖，指陳嘉倩與《FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE》遊戲中女主角Tifa蒂法一模一樣，嘉倩BB亦徇眾要求「神還原」角色。

陳嘉倩神還原機界女神Tifa蒂法，獲得一面倒好評。（IG圖片／kasin520）

嘉倩一向都有跟網民互動，在IG展開一連串Tifa蒂法造型的鋪排，去到最後才開估今次Cosplay的目的，令網民非常驚喜。

她日前先在IG上載一組Tifa蒂法打扮的照片，照片中的她穿上黑白背心，托腮向鏡頭微笑，網民留言說：「Tifa原來原來真實存在」；之後她再上載咗兩張自己站在吧檯前的照片，今次戴上兩條吊帶配上露指長手套，100%還原Tifa造型，既性感又有型。

最後嘉倩上傳一條短片，她自背着大家，然後緩緩轉身，走向鏡頭，以溫柔又充滿威廉的語氣說：「應承我，登記做選民。」網民紛紛留言說：「應承妳！」

更多嘉倩Cosplay Tifa靚相：

早前有連登仔二次創作了一個Tifa蒂法動畫，同樣背向鏡頭再轉身，為她配上兩句簡單的對白「應承我，登記做選民」，嘉倩翻拍這個動畫，還非常有誠意地找了一個跟動畫相似的酒吧做背景。Tifa作為機界女神，是一個神聖不可侵犯的角色，每次有人Cosplay她都會被人嫌棄得體無完膚，唯獨嘉倩可以獲得一面倒的好評。

嘉倩拍片Cosplay Tifa，原來是呼籲大家登記做選民。（影片截圖）

嘉倩和Tifa呼籲大家登記做選民的影片截圖，點擊圖片：

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