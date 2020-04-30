朱智賢黎振燁｜盤點8位抽離唔到角色嘅演員　全部後果不堪設想

朱智賢昨日（29日）在謝東閔陪同下出席記者會就日前被傳媒揭發在車廂偷食人夫黎振燁一事解畫，朱智賢在記者會上向觀眾道歉之後，再接受《東張西望》訪問解釋謂：「我承認係因為拍劇而導致而家咁，覺得自己經驗唔夠，演戲經驗唔多所以唔搞到今時今日咁，抽離唔到角色。」其實朱智賢早前在新劇《食腦喪B》與黎振燁有感情線，而劇中黎振燁是一名有婦之夫，並育有一名小朋友，但之後他又再與朱智賢組織家庭，並會再生一個小朋友，現實中黎振燁與太太結婚5年，在今年年頭更暗示太太有喜，劇情與真實情況，不謀而合。

重溫朱智賢昨晚受訪時回應偷食事件的片段：

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演員不能抽離角色後果不堪設想

演員如何在投入完一個角色後抽離做返自己，這是每一毎演員都必需經歷的，然而事實上有不少人辦不到，最後嚴重影響真實生活。2002年上映的《異度空間》是哥哥張國榮最後一部作品，電影中張國榮飾演心理學者Jim，理性地分析章昕（林嘉欣 飾）所看到靈異事件。Jim清楚知道章昕所見的不過是因為長久孤單和隱閉生活，所產生的幻覺，於是想辦法助她脫離這些幻象。而在治療過程中，二人漸生情愫。正當章昕痊癒之際，她發現男友Jim有夢魂症，入夜會有諸多怪異舉動，劇情更令張國榮也長期遊走於半夢半真的夢魘處未能成功抽離角色。據知，哥哥之前有精神上的壓力，參演過《異度空間》後，他的病情愈來愈嚴重，最終走不出憂鬱的情緒，在2003年愚人節當晚，張國榮從24層高樓墜下，當場喪命。

而在電影《蝙蝠俠──黑夜之神》（The Dark Knight）中飾演小丑的希夫烈格（Heath Ledger）為求有更逼真的效果，曾經把自己鎖在倫敦旅館的房間，在一個月內每一天過小丑的生活。但謠傳因為他入戲太深，即使完成拍攝後仍然以抽離，不堪精神壓力而依賴藥物，在電影上映前就為用藥過量而死亡。

或者會有人認為張國榮和Heath Ledger的後果太過極端，但仍然有不少未能抽離角色的演員患上情緒病，例如同演《長恨歌》作品的鄭秀文和張可頤、劉若英、藍潔瑛，還有一位新加坡演員李南星。

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