木村拓哉大女心美19歲生日　光希貼出多張可愛童年照向家姐祝賀

木村拓哉同工藤靜香育有兩個囡囡,心美同光希先後正式進軍娛樂圈,成為最受觸目嘅星二代。5月1 日係心美19歲生日,妹妹光希同爸爸木村拓哉都上載心美童年可愛照片祝賀。

木村拓哉大女心美5月1 日19歲生日。(IG:@cocomi_553_official)

木村拓哉率先喺微博貼出太太工藤靜香陀住光希時,2歲嘅心美好溫馨錫媽媽孕肚嘅照片,向愛女送上生日祝福。踏入5月1 日光希就喺IG連環貼出多張心美童年照,並留言話:「Happy birthday to the best sister, my best friend and to the most beautiful person in the world!Love you limitlessly with all my heart! 」

木村拓哉於微博貼心美童年照。(微博:@木村拓哉)

光希貼出多張同心美小時候嘅合照。(IG:@koki)

壽星女心美亦喺IG留言,感謝各位嘅祝福,仲貼出三張同妹妹光希嘅照片,多謝大家嘅祝福:「5月1日,我在今天變成19歲了。謝謝大家給我的訊息,真的真的真的真的真的真的真的真的真的非常開心,能夠獲得這麼多祝福的我真的非常幸福,雖然我才剛起步,今後我會更加努力,請大家多多指教!」