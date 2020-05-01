G.E.M.鄧紫棋與男友裝枱勁甜蜜　瘋狂鬥嘴稱對方為「馬克叔叔」

G.E.M.鄧紫棋同造型師Mark愛得甜蜜，二人從不避嫌高調放閃。昨日（30/4），她在微博上載了一段名為「沒想到有一天，我會變成木匠」的影片，並寫着：「明天（今天）是勞動節假期，為了讓自己能符合放假的條件，放假前我必須勞動勞動！只不過…我沒想到，有一天我會瘋狂到。淘來的寶，一週末自己安裝好。」

G.E.M.鄧紫棋同造型師Mark愛得甜蜜。（IG/ @markymark.23）

片中，G.E.M.指自己從內地網購了一張桌子來香港，可惜公司不包括安裝，本以為組裝桌子是一件很容易的事，沒想到說明書太簡陋令她看得一頭霧水，於是她便邀請了男朋友幫忙。在組裝的過程中，二人的互動非常有愛，不斷互相鬥嘴，鄧紫棋叫對方為「馬克叔叔」，又嘲笑男朋友的普通話不好。而Mark則說G.E.M.是童工，女方隨即回應：「老闆」。

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經過兩日的努力，G.E.M.終於成功組裝桌子，不過就因為用錯螺絲而令桌子穿了一個洞。崩潰完一輪後，她立即安慰自己：「疤痕才是我們人生的歷練，無比的驕傲。」G.E.M.與男朋友的互動令網民羨慕不已，高呼：「太甜蜜了吧！」、「好可愛」。

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