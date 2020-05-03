【新冠肺炎】洪永城採訪好友談疫情　王梓軒自爆「中招」當眾暈倒

雖然新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，但仍然有不少藝人要繼續開工，而正拍攝無綫（TVB）新劇《陀槍師姐2020》的洪永城（Tony）最近便似乎嫌自己生活未夠充實，因而發展YouTube頻道「洪永城一個地球 GuruonRoad」，以訪問短片一探世界各地疫情實況。繼訪問身在意大利的ViuTV節目《究竟食咗乜》製片林紋蔚，以及身在加拿大的陳瀅後，洪永城便與滯留美國洛杉磯的王梓軒（Jonathan）作視像通話，大談全球最大新冠肺炎重災區──美國的情況。

最近踩過界做YouTuber的洪永城日前採訪身在加拿大的陳瀅。（YouTube/@洪永城一個地球 GuruonRoad）

赴美工作的王梓軒受訪時坦言剛剛到埗時，一名美籍韓裔電影人便提醒他千萬不要戴口罩，「你戴咗，包保你唔俾人揼都俾人鬧，最好講多啲英文」，反映新冠肺炎爆發後，當地歧視亞裔問題嚴重。對花粉敏感的王梓軒又透露有一晚出席酒會，一時忘記自己曾服用抗敏藥，「之後我飲咗酒，空肚嘅情況下，啲酒同啲藥溝埋，本身同製作團隊傾緊偈，傾傾下我Blackout咗（斷咗片），坐坐下梳化都瀡咗落去，冇人敢扶我，個個彈開十呎！」相信不少人當下以為他中了新冠肺炎。

身在洛杉磯的王梓軒接受洪永城訪問，大談當地抗疫情況。（YouTube/@洪永城一個地球 GuruonRoad）

點擊下圖睇睇洪永城最近除咗拍YouTube片之外仲有咩搞作：

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