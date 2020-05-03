朱智賢17歲發明星夢參加Cookies成員選拔　樣貌身材大進化

現年33歲的前港姐朱智賢（Ashley）早前突然被爆出背住男友謝東閔 (Brian) ，偷食跟她於無綫新劇《食腦喪B》飾演情侶的已婚人夫黎振燁 (Jackson)，令她形象插水。事後她在Brian陪同下開記者會道歉認錯，解釋是因為自己經驗不足，太過投入角色致令自己無法抽離犯下大錯。日前有讀者就向傳媒爆料指Ashley讀書時已喜歡收兵、愛做風頭躉外，她在2003年就讀中五時更曾去參選Cookies新成員招募比賽。

朱智賢形象插水。(IG@ashley_ellabel)

爆料者指當年Ashley只得17歲已經發明星夢，一心想加入娛樂圈，她參加了「NEWAY特選Cookies新鮮出爐日」，於500多名參賽者中晉身成最後10強，在決賽中的天才表演環節表演邊玩呼拉圈邊唱歌，結果擠身五強，但最終3甲不入。那時候的Ashley樣子以及身材亦和現在有很大分別，17歲時的她臉比較闊、鼻比較扁且是單眼皮，身材亦屬平胸一族。但現在的她擁有V形臉，鼻樑變得又高又挺，且明顯是雙眼皮，身材也屬於有睇頭之列，無論樣貌身材都有如再進化似的。

現在的Ashley樣子跟她17歲時很不同。(IG@ashley_ellabel)

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