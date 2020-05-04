J.Arie棄做律師追音樂夢　疫情下零收入靠教音樂幫補生計

新冠肺炎（Covid-19）疫情打擊各行各業，不少藝人亦因此而沒有工開，為了三餐亦不介意放下身段，轉做不同工作維持生計。今日有報道指法律系畢業的歌手J.Arie（雷深如），近月亦因疫情而零收入，更為自資出歌而欠下街數，但她沒有放棄繼續追歌手夢，孭起結他上門教音樂幫補。

J.Arie近月因疫情零收入，她放下歌手身段，孭起結他上門教音樂幫補生計。（資料圖片）

J.Arie早前自資出歌，將戶口內的4萬多元積蓄全數用在音樂上，後來肺炎疫情的出現，她2月初開始沒有收入，現時戶口只剩百多元，有指她還欠下2萬MV費用未找數。雖然生活拮据，但J.Arie沒有想過要靠父母，而是繼續用才華搵食，收學生上門教音樂，幫補生計。

J.Arie自幼家教嚴厲，被禁止一切與學業無關的活動，中學會考25分，高考2A2B，入讀JUPAS第一志願香港大學法律系。在大學畢業之前，她一直都活在父母的期許之下，但畢業後她沒有如父母所願成為律師，而且不顧父母反對，於2013年入行追尋音樂夢，她希望自己的歌聲不只是在香港，而是可以傳到更遠的地方。

J.Arie自幼家教極嚴，她讀書成績優異，大學入讀被譽為神科的港大法律系，不過她畢業後沒有做律師，反而做歌手追尋音樂夢。（資料圖片）

J.Arie曾為自己定下「十年之約」，如果到時未能達到理想的成績，她會選擇放棄並退出樂壇。她今年30歲，距離死線還有3年，未到最後一刻，她仍在為追夢而全力衝刺，為音樂毫無保留地付出。人生只活一次，即使曾經為此而捱過面包，將來回望也無悔。