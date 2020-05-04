70歲Vera Wang公開Keep Fit餐單　星期日食得放緃才是秘訣

現年70歲的華裔設計師「婚紗女王」Vera Wang（王薇薇）日前在Instagram上載了幾張，穿上白色熱褲的照片，更引起網民熱烈討論。不少人都對於擁有70歲的高齡都能夠保持身形苗條而表示驚訝，加上皮膚緊緻如17歲少女，大家都很想知道Vera如何練成這副超強Body！

Vera早前接受訪問時曾公開過每日的飲食餐單，作為首屈一指的婚紗設計師，Vera的工作當然排得密密麻麻，不過她仍堅持每天早上8點前起床。第一件事就是在床上享用早餐和檢視工作行程，而早餐都非常輕盈，通常都是乳酪、新鮮生果、一隻雞蛋、雞肉香腸。如果是星期日就會放縱一下，會選擇奄列配多士或煙三文魚配麥包或多加一片煙肉，有時候都會喝一杯黑咖啡。吃完早餐後，Vera就會爭取時間做10分鐘的晨操，例如舉兩至三磅的啞鈴，然後就會進行15分鐘冥想。

早餐和晨操過後，Vera就會準時9點回到公司處理業務。去到午餐時份，由於工作太過忙碌Vera一般不會離開公司，但仍堅持定時定候食飯，所以選擇叫外賣。Vera會挑選較低卡的食物例如魚生，而午餐的最愛就是加入超多蔬菜的雞湯，既飽肚又健康。至於晚餐，Vera很多時候都會跟朋友出外用餐，但堅持在晚上7點前開始用膳，這樣不但能較不易囤積熱量，更能減低患上心血管疾病的風險。Vera坦言年輕時作為花式溜冰選手，故對自己的身形非常着緊，雖然自己不是非常熱愛做運動，但都會因為健康而多走路和堅持每天做輕量重訓，而最重要的就是自律及只喝清水。

至於女士們最想知道的護膚秘笈，Vera透露每天出門口之前都會浸浴，並在水中加入BB油，這樣不但能夠讓全身每寸肌保持柔軟，還能保持光澤。護膚品方面就非常簡單，Vera只會塗上保濕乳液，有時候都會敷Mask，更會閒時做Spa來放鬆心情。另外，Vera坦言最重要的是要保持心境開朗及正能量，吃得定時和清淡，這樣的話皮膚自然會發光發亮。