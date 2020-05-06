【夫妻的世界】韓素希穿衣搭配成仿傚對象　千元手袋靚裙性價比高

人氣韓劇《夫妻的世界》自播出後即掀起了一股追劇熱潮，大婆大戰小三報復丈夫的劇情極具話題性，連帶金喜愛、朴海俊和韓素希三位主角也人氣急升。飾演第三者呂多景的韓素希，靚樣十分之搶鏡，高顏值加上好演技令她大受歡迎，縱然她的角色令觀眾睇得咬牙切齒，討厭她搶人老公，但卻無損她的人氣，就連她在劇中的穿衣搭配亦成了不少女生仿傚的打扮。

韓素希人氣急升。(劇集截圖)

劇中的韓素希是一名千金小姐，但衣着打扮並非奢華貴氣的裝束，反而是走清純優雅氣質路線，多以淨色系的穿搭為主，盡顯其青春本色。女生們不用花很多錢入貨也能學她一樣穿搭。韓素希在劇中經常穿上連身裙，多次穿上韓國設計師品牌，來自REEHUE的連身裙，當中包括一條設計簡約的白色連身裙，細節精緻有特色，以及一條粉紅色的荷葉裙邊連裙，散發甜美少女味。她在劇中又經常穿上針織服裝，包括以白色V領冷衫配襯牛仔褲，就連家居服亦多以針織服為主，貼身剪裁更突顯了她的好身材。

她多次穿上韓國設計師品牌，來自REEHUE的連身裙。(劇照)

至於手袋方面，她除了曾用過逾兩萬港幣的Bulgari Serpenti Diamond Blast手袋，以及過萬元的Mulberry Iris手袋之外，其他手袋都以中價品牌為主，當中包括多次出場的Michael Kors副線MICHAEL Michael Kors的手袋，還有韓國品牌Carlyn、Joy Gryson、Glam G、Le Masque等，都屬於性價比高的款式，有些更低至千元左右便有交易。而到了劇集的中後段，韓素希成為人妻及人母之後，造型也變得比之前成熟了，她在最新的第12集中，就穿上白色的tweed大衣，配合她愈趨成熟的形象。

這也是來自REEHUE的連身裙。(劇集截圖)

點擊下圖逐格睇韓素希於劇中的穿搭：