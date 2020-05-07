【仁心解碼】徐子珊演精神病人獲激讚　細數入行15年每項經典事迹

無綫（TVB）翡翠台深夜時段重播2011年劇集《仁心解碼》，飾演女警Monkey的徐子珊夥拍精神科醫生方中信，攜手拆解不同奇案。劇中，子珊患有家族遺傳精神分裂症以及夢遊症，她的演技令觀眾耳目一新，使她備受讚賞。不過，子珊去年宣布息影並退出香港娛樂圈，讓我們重溫一下她入行15年的經典事迹。

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與天王黎明傳緋聞

現年40歲的徐子珊2004年參選《香港小姐》奪冠入行，她同時奪得修身美態獎、最上鏡小姐及國際親善小姐四項大獎，非常厲害。當選港姐後，徐子珊被天王黎明欽點合作拍攝電訊廣告，兩人亦因此傳出緋聞，不過黎明唱片公司高層否認了兩人的戀情。

徐子珊被天王黎明欽點合作拍攝電訊廣告。（網上圖片）

經典歌曲《Hit Me》

2009年，徐子珊更涉獵歌唱範疇，推出首張EP《Kiss Me Kate》。從小就學跳舞的她，跳唱快歌得心應手，而《Hit Me》一曲更唱到街知巷聞，MV中，子珊不停扭動小蠻腰，誘人姿態令人印象深刻。同年，她橫掃了「叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎」、《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」金獎、《十大中文金曲》「最有前途新人獎」金獎及「新城勁爆新人王」。

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《雷霆掃毒》被打毒針及輪姦

在2012年，徐子珊在《雷霆掃毒》中飾演「毒后」一角，更被趙三裘（李家鼎飾）打毒針及輪姦，劇集成為她演藝生涯上的一大突破。在開播前，TVB一直以徐子珊被輪姦的戲作為宣傳重點，更稱她將憑此演出問鼎視后，最後整幕戲只得一秒惹來網民不滿。最終子珊失落視后，奪得「我最喜愛電視女角色」獎項。

徐子珊在《雷霆掃毒》中飾演「毒后」一角。（《雷霆掃毒》劇照）

「不死子珊」

另外一次受網民熱議的，是子珊2014年在《神鎗狙擊》中的演出。雖然她經歷多次炸彈爆炸、汽油彈襲擊以及心口中槍等驚險場面，不過她還是安然無恙，被網友笑指她有「不死之身」，更稱她為「不死子珊」，令觀眾印象非常深刻。

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突然宣布息影

2019年，徐子珊突然宣布息影及退出香港娛樂圈，她透露為追讀書夢，決定放棄演藝事業，即使將來重回這一行也只會在幕後工作，不會作幕前演出。子珊直言入行以來一直為形象工作，每天以最佳狀態示人同時感到非常大壓力，她希望之後可以做回真實的自己。