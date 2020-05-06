李克勤閉關三個月終現身　與沈殷怡強尼提醒市民要勤洗手

李克勤唱功勁、球技精大家都知，原來他照顧糖尿病患者都有一手，皆因親友中有糖尿病患者，屬於新冠肺炎的高危一族，因而克勤更要做好照顧者的角色。超過3個月沒有公開露面的克勤，近日終於亮相，擔任《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》節目的特別嘉賓，聯同三位糖尿、心、腎專科醫生、兩位糖尿病患者及兩位星級主持強尼與沈殷怡，破天荒以輕鬆生動有趣的方式，透過遊戲方式一較高下比拼糖尿知識，邊玩邊講解控糖要訣，大放笑彈。

人氣急升的沈殷怡亦有份。

眾所周知，糖尿病易致百病纏身，身為控糖大使的克勤本身對疾病有一定認知，自然可以輕鬆地配合主持強尼及三位醫生，包括內分泌及糖尿科盧國榮醫生、心臟科謝德新醫生、腎科何繼良醫生，笑談管理糖尿病的正確方法及如何減低心腎併發症風險。而與病友組隊大激鬥的沈殷怡雖然對糖尿病所知不多，但勝在全程投入又跳又搶答，落力搭夠，令節目笑聲不斷。

克勤在節目分享抗疫心得，他建議糖尿病人要份外小心，即使要減少不必要的外出，亦要依時覆診以及準時服藥，好好管理病情。面對世紀疫症，克勤自己近月來幾乎足不出戶，謝絕工作及私人應酬，響應政府呼籲盡量安在家中，減少聚會，多花時間陪小朋友網上學習及做功課；勤勤洗手、密密消毒及搶購口罩更成為日常指定動作。對普通人來說最難熬的困在家中，對克勤來說，反而是忙碌多年來最難得的悠長假期，得以盡情享受天倫之樂。昨天傳來好消息，中、小學於本月底及6月初相繼復課，克勤表示小朋友終於有機會重投正常生活，希望疫情盡快過去，一家人可以再次外出放電玩番夠本。