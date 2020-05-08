降魔的2.0．劇透｜黃智雯有魔的印記？　被咀咒究竟點解救

《降魔的2.0》第五集劇透。

《降魔的2.0》演員陣容：馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

《降魔的2.0》上集講到，石精靈風獅爺現身，向馬季憶述與敢當的過去，並追問其下落。芷若試探馬季二人於鬼域之事，馬季支吾以對。馬季因偉豪與晶晶相遇一事而冷落貝娜，貝娜明白二人距離已漸行漸遠。馬季接載一位奇怪醉酒女乘客，令他想起貝娜，馬季往找貝娜勸她不應再眷戀人間。馬季主動聯同偉豪到電視城降魔，其實暗中安排他與晶晶碰面。貝娜與莉莉則請求獅爺幫忙為晶晶開天眼，可惜偉豪執意避開晶晶。馬季驚悉晶晶失蹤，慌忙尋找，赫見她昏倒地上。

又有好嘢睇！（《降魔的2.0》截圖）

即睇上集《降魔的2.0》精彩畫面：

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以下內容有《降魔的2.0》第四集劇透，逃生門在此：

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《降魔的2.0》下集內容，馬季得知偉豪苦衷後，積極進行降魔訓練，豈料弄巧成拙，還意外失去隨身降魔槍。嘟嘟Sir好言相勸，告誡馬季切勿走火入魔。芷若隱約感覺馬季擁有異能，為解彼此心結，她嘗試了解靈界之事。芷若懷疑病人巧兒曾受虐待，質問其父母，剛巧被孕婦張佩玲看在眼內。佩玲仍因其男友郭展明之死而遷怒芷若，藉機嘲諷她見死不救。芷若疑於醫院某個角落重遇巧兒後，其手臂離奇出現傷痕。此時，急症室送來一位命危的女童。

黃智雯醫院有危機！（《降魔的2.0》截圖）

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