阿嬌離婚｜鍾欣潼賴弘國結束短暫婚姻　好姊妹阿Sa十年前宣布離婚

阿嬌突然被爆3月已跟賴弘國簽紙離婚。（資料圖片）

鍾欣潼（阿嬌）今日（8/5）突然被爆3月已跟賴弘國簽紙離婚，結束不夠兩年的短暫婚姻，雙方亦分別透過所屬公司及社交平台證實消息。據指阿嬌不滿賴弘國的經濟條件，而性生活亦無法協調導致感情變淡，最終決定離婚。

賴弘國隨後亦在IG寫下千字文「護嬌」，指重來一次還是會和對方結婚，相當深情：「她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。」

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2018年阿嬌宣布結婚時，不少人都衷心替她高興，在經歷不雅照片事件後，終遇上真命天子，只可惜事與願違，最終逃不過離婚命運。而Twins另一成員、阿嬌好姊妹蔡卓妍（阿Sa）亦曾與鄭中基有過一段婚姻，他們於2010年的記招上親證婚訊，承認2006年已秘密結婚，不過卻同一時間宣布離婚，消息震驚整個娛樂圈。事隔10年，二人都各自找到幸福，阿Sa與百億男朋友石恆聰感情穩定，而鄭中基亦與余思敏拉埋天窗，育有一子一女，非常幸福美滿。雖然曾經歷離婚，阿Sa接受訪問時坦言不害怕再次踏入婚姻，但會變得更加謹慎，希望阿嬌亦能盡快走出傷痛。

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