阿嬌離婚｜賴弘國前妻被冒認撐阿嬌　「別人的幸福誰也干涉不了」

阿嬌鍾欣潼與有「醫界王陽明」之稱嘅台灣醫生賴弘國宣佈已經離婚，令外界相當震驚﹗2017年10月6日戀情曝光，2018年12月18日註冊結婚，2020年3月1日簽離婚協議書，結束呢段只有短短14個月嘅婚姻。其實男方已經係第二段婚姻，佢嘅前妻有「華航林依晨」之稱嘅趙筱葳（Ivy Chao），亦喺網上發文回應。

阿嬌承認與賴弘國結束14個月的短暫婚姻。（IG/@m01yb46）

賴弘國前妻IVY，有「華航林依晨」之稱，現轉為發展KOL事業。（微博：@weicutey）

5月8號晚上，微博瘋傳一段自稱係IVY力撐阿嬌嘅微博：「我和賴先生是於2014年相識相戀，2016年登記結婚，這段婚姻關係僅維持半年就以彼此祝福收場，不是我不愛他了，而是我無法忍受男生出軌偷吃，用了很長一段時間才走出這段失敗婚姻感情，但是也要感謝他造就更好的我，今日又看到他上新聞頭條蠻驚訝的，但是也不覺得有甚麼奇怪的…早就新生的我，今日的我！你的痛你的難過，我都懂﹗」最尾更TAG阿嬌帳號。及後又更改用語，將「而是我無法忍受男生出軌偷吃」改為「幸福確實是存在，唯一可惜的是不夠長久…」

5月8日微博瘋傳呢篇自稱係賴弘國前妻IVY自白，文章尾更TAG鍾欣潼。（微博圖片）

不過睇返IVY嘅IG，8號下晝佢一直同朋友整蛋糕，仲喺IG STORY寫上︰「才不管別人發生甚麼事，老娘專心做蛋糕」原來微博帳號「weicutey」係假冒！佢留言話：「我也是暈了。冒牌的我上微博熱搜？只怪自己不夠紅哈哈哈哈哈。早上花好多時間登入微博，謝謝很多人特地翻牆到ins提醒我。其實微博那個假的帳號weicutey已經冒充我很久了，聽說之前還騙過錢，真的很過分，但我也無可奈何。（曾向微博檢舉，但說要有相關證據） 知道實情的朋友請幫我檢舉他。」最尾更以HASTAG意有所指話：「#別人的幸福誰也干涉不了#不要再消費別人了#願大家都好」

對於有人冒認自己針對阿嬌賴弘國離婚發文，IVY表示無奈。（IG：@weicutey）