【阿嬌離婚】賴弘國爆真相掀陰謀論　為羅志祥擋刀定被人陷害？

狼自爆，要帶走誰呢？台灣「醫界王陽明」賴弘國昨日（8日）向媒體坦承於今年3月1日已與阿嬌（鍾欣潼）結束14個月短暫婚姻，又在IG Post千字文親揭離婚真相，指阿嬌早在洛杉磯婚前派對已經後悔這段婚姻，震撼各界！有指賴弘國選擇這個時間點自爆離婚，實情是為好兄弟羅志祥返台轉移視線！

賴弘國在IG出千字文，大爆兩人離婚內幕。（IG/@m01yb46）

羅志祥自從被前女友周揚青（Grace）公開力數私生活添亂後，可謂身敗名裂！他即使在深圳完成隔離檢疫14日，亦連日來潛水避傳媒。昨日，有台灣媒體爆出羅志祥已低調由廈門返台，本來繼續成為追訪對象的他，卻因為突然爆出阿嬌與賴弘國離婚消息，焦點馬上被轉移。

羅志祥被Grace大爆渣男一面。(ig@gracechowwwww)

小豬演藝事業停擺。（羅志祥微博圖片）

有陰謀論者覺得賴弘國已守着秘密兩個多月，偏偏在好兄弟羅志祥返台後即爆出，懷疑他是兄弟擋刀，亦令阿嬌成為擋箭牌。另外，有指「分訊」爆出前一晚，賴弘國在火鍋店巧遇羅志祥經理人，並告知對方離婚一事，而羅志祥經理人便借機將消息曝光，試圖為小豬返台轉移視線，而賴弘國為此感到無奈，不作回應。

阿嬌成為擋箭牌！（鍾欣潼微博圖片）

點撃下圖睇賴弘國加周揚青幾識享受！