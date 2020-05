Dusty Bottle真心話大冒險自揭瘡疤　Kerryta竟想搵「佢」配種？

由鍵琴手JNY、女主音Kerryta、低音結他手Matt、鼓手Kay組成的香港新晉樂隊Dusty Bottle,繼去年推出《You Don't Know Me》、《問世間情為何物》等反應不俗的歌曲後,今年再下一城,推出由他們作曲、編曲的新歌 《Break It Down》,該新歌不僅滲透著組合獨有的復古風格,更融入Funk與R&B等新音樂元素。日前,四位成員為了展現真我一面,特意接受挑戰大玩「Truth or Dare」,實行「Break」出真個性!