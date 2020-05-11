Dusty Bottle真心話大冒險自揭瘡疤　Kerryta竟想搵「佢」配種？

由鍵琴手JNY、女主音Kerryta、低音結他手Matt、鼓手Kay組成的香港新晉樂隊Dusty Bottle，繼去年推出《You Don't Know Me》、《問世間情為何物》等反應不俗的歌曲後，今年再下一城，推出由他們作曲、編曲的新歌 《Break It Down》，該新歌不僅滲透著組合獨有的復古風格，更融入Funk與R&B等新音樂元素。日前，四位成員為了展現真我一面，特意接受挑戰大玩「Truth or Dare」，實行「Break」出真個性！

四人玩遊戲時表現投入，絕無欺場，其中鍵琴手JNY率先接受「Truth」的挑戰，被問到「人生中做過最違規的事是甚麼？」時，他即自爆中學時經常逃學，最「爆」試過一個月沒有返學，他更表示：「我讀咗三年中二！」其餘成員聞言大表嘩然！

不過論到最惹笑，莫過於主音Kerryta在「Truth」的挑戰中，被問到「會揀現場邊位成員配種生育下一代？」Kerryta想了一想即表示：「我會揀Matt，因為在隊員之中，他比較有智慧，而且為人成熟，所有事情諗得好清晰先做結論。」此話一出，JNY及Kay即自嘲無智慧，Kerryta還補充說：「其實我唔係一個睇外表嘅人。」認真反高潮，令身旁的Matt哭笑不得。

主音Kerryta。

至於低音結他手Matt與鼓手Kay，分別接「Dare」挑戰，Matt要用絲襪笠頭自拍，而Kay要打電話給前度女友介紹新歌，當Kay致電前度提及新歌《Break It Down》時，對方竟然反問「咩嚟架？」最後Kay無奈地表示是樂隊的新歌，然後就叫對方多點休息，匆匆收線，認真笑破肚皮，事後Kay更笑道：「打電話畀前度，其實冇咩事都唔好打太多次。」