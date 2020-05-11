阿嬌離婚｜盤點雪卵女藝人　圈中有女星雪足20粒備用

鍾欣潼同台灣醫生賴弘國結束短短14個月婚姻，雖然雙方都話好聚好散，但離婚原因眾說紛紜，當中包括生仔問題。曾公開承認雪卵嘅阿嬌，有指原定2月進行人工受孕，但因疫情影響延誤。近年雪卵於亞洲地區開始普遍，除咗阿嬌之外，圈中有唔少女藝人都曾公開表示做過雪卵。

蔡卓妍同百億身家男友石恆聰（Anthony）感覺穩定，更多次傳出婚訊。(IG圖片)

38歲嘅蔡卓妍去年自爆接受了第二次雪卵，兩次合共雪了20粒，並期望可於10年內使用卵子生育小孩。她當時亦有解釋為何要接受兩次雪卵:「抽兩次其實是為了保障將來，因解凍後存活率只有七成，所以雪多點比較穩陣。」



容祖兒係喺經理人Mani提議下接受「雪卵」手術，為將來生育做準備。(IG圖片)

曾表示希望40歲前生小孩嘅容祖兒，於2017年自爆已做雪卵手術，不過由於工作限制不便經常到醫院，故期間是自行打針，有時助理會幫忙，前後打了超過10針，她更指「覺得身體正是最完美的狀態」



林志玲去年閃嫁日藉老公AKIRA後，肚皮至今仍未有動靜。(IG圖片)

45歲嘅林志玲去年閃嫁37歲的日本男團EXILE成員AKIRA，有傳佢婚後即準備做「試管嬰兒」手術。林志玲向來喜愛小孩，早已為生B作好準備，有指她於2014年時進行雪卵手術，雪了9粒卵子為生B作準備，相隔兩年再多雪6粒，一共存放了多達15粒卵子。

40歲葉璇早已接受雪卵。(微博圖片)

葉璇早年公開認愛上海男友小默先生先，曾表示唔心急生B，原因係多年前已雪卵：「呢個已經係保險，唔使擔心。」

李嘉欣婚後兩年一索得男，一直有指佢想追多個女，但佢就話順其自然。(IG圖片)

李嘉欣嫁俾許晉亨做少奶奶後，為許家誕下金笸籮Jayden，2015年時有傳佢為追女而雪卵，甚至考慮搵代母。李嘉欣當時就咁回應過：「始終女性有時限。就算用代母都係自己嘅基因。」

徐靜蕾與黃立行相戀多年但一直對戀情保持低調，徐靜蕾早年接受訪問時表示抗拒生小朋友，並指自己未玩夠。

內地女星徐靜蕾於2015年接受訪問時，表示早在2013年(39歲)在美國雪藏了9顆卵子，此舉並不因有多想生孩子，更多的是為保證生育權，她笑稱：「這是世上唯一的後悔藥。」