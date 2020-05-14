林雅詩驚聞男友腳踏兩船兼同人生埋仔　被瞞騙三年自認坎坷蠢女人

現年42歲的藝人林雅詩 (Grace) 的情路可謂相當坎坷，她於2017年與疑似偷食的前夫溫文英離婚後，一直屢傳她與經理人兼緋聞男友馬天樂拍拖，不過兩人多次否認是情侶關係，Grace在人前依然聲稱自己是單身，獨自撫養仔仔的她，在等待另一半的出現。然而近日有讀者向傳媒爆料，指馬天樂原來一直背住Grace偷食，甚至跟該名女子育有一子，Grace卻全不知情。

林雅詩是香港小姐出身。(林雅詩FB)

從爆料者提供的三張照片可中見，馬天樂用手機玩自拍，影到身後一名女子與一名小朋友在睡覺，而另一張則是馬天樂赤裸上身與小朋友睡在一起，最後一張是該名女子抱住小朋友的合照，小朋友看來大約兩歲。另外，亦有疑似馬天樂與一名女子的對話截圖，兩人言談間可見似乎是感情有變，女方表示不想再糾纏在這段三角關係之中，想放手，就連兩人的兒子都可以捨棄。而馬天樂就極力挽留對方，希望對方可以忍耐多一些時間，讓他去解決他與Grace的關係。

Grace與經理人馬天樂。(資料圖片)

Grace被傳媒問到有關這段三角關係一事，就表現得相當愕然，之後表示自己需要時間冷靜一下。其後她得悉有爆料者提供了照片，才坦承她與馬天樂已拍拖近3年，因不想影響工作所以沒有公開承認戀情，對於對方竟然已跟另一女子生了小朋友，且瞞足她這麼多年，感到好震驚。她指出該名女子是馬天樂的助手，她也認識，直言覺得該女子很攻心計，但就看不出馬天樂與該名女助手之間有什麼，突然驚爆兩人的關係，她需要時間消化吓。她又自認是個蠢女人，情路坎坷，不會再相信愛情，不會再拍拖。

Grace直言已不再相信愛情。(林雅詩fb)

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