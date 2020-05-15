葉玉卿學霸大女胡芷欣患抑鬱　走過輕生陰霾：發作時連講嘢都困難

Victoria不時在IG分享生活照，看似多姿多彩，估唔到佢原來一直受抑鬱症所困。（IG圖片)

性感女神葉玉卿丈夫胡兆明喺美國經營食品批發和連鎖超市，生意愈做愈大，涉足銀行界、航空界、地產界等，身家保守估計80億港元。早年斥資5,000多萬港元喺紐約長島購入百年古堡莊園，面積達16000呎。葉玉卿同胡兆明嘅一女兩子個個都可以話係含住金鎖匙出世，大女胡芷欣（Victoria）遺傳了媽媽驕人身材和美貌，讀大學時又獲取獎學金，絕對係人生勝利組。

本來讀經濟學的Victoria，去年轉為主修哲學，副修心理學，明年大學畢業。葉玉卿讚Victoria報讀十一間大學，沒有一間拒絕，其中六間更有獎學金。（IG圖片)

不過最近有報道指，原來Victoria小時候已經有情緒病，但當時葉玉卿以為囡囡只係較為安靜，直到Victoria15歲時開始拍拖後，性格變得反叛，始尋求醫生幫助，最後證實患上注意力缺失症、強迫症、焦慮症以及抑鬱症。葉玉卿表示，當時Victoria因升讀大學感受到巨大壓力，但她因沒有經驗，加上只想子女開心，所以常常對女兒講「無所謂，我又唔需要你讀書好叻」，結果做成反效果。Victoria患情緒病後，睇過十多個醫生，最後喺朋友介紹下，終於搵到一位好嘅心理醫生，葉玉卿亦有一齊睇，向專家學習如何跟子女相處，希望助女兒克服情緒病。葉玉卿在訪問中更透露本來答應一齊喺肋骨位置紋上Forever and always字樣，但因為怕痛所以尚未履行承諾。

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現於大學修讀哲學與心理學嘅Victoria計劃明年畢業後，繼續攻讀碩士，並已計劃開Blog分享自己嘅心路歷程同如何面對困境，她接受《香港01》訪問時，透露病發時曾試過自殺，並謂：「抑鬱和焦慮絕對不是一朝一夕就能治癒，但我相信，呢個係每個人生命中都有可能經歷嘅事情。所以，我喺XOXO VICTORIA公開討論自己嘅經歷，希望可以令大家對呢個病有更多認知，同埋鼓勵其他人都分享自己嘅經歷。我發現透過分享喺對抗抑鬱同焦慮好有幫助，雖然我情況比之前好咗好多，但其實有時都會諗『如果我唔喺度，大家嘅生活係未更好呢？』好多謝我嘅屋企人，特別係媽媽會經常開解同提醒我。」Victoria表示一開始知道自己患上抑鬱症時，身邊所有人都十分震驚，特別係媽媽葉玉卿，但慢慢開始明白同了解，Victoria對家人嘅支持表示十分感激。

Victoria希望可以透過網站分享自己嘅經歷，同時幫助更多有抑鬱症病人。

Victoria雖然遺傳了媽媽驕人身材和美貌，但她在訪問中表示無意加入行，並謂：「暫時仲未目標或者想法想做啲咩，因為每次當我焦慮發作時，連講嘢都有困難。做藝人的話應該唔會，其實就連開blog都無諗過，所以無嘢係唔可能發生。」Victoria表示自己讀經濟學，所以將來從商機會都幾大，但由於對時裝都感到興趣，所以至今都仲未有定案