周揚青淘寶直播真面目示人　零底妝美貌驚艷網民：不要再修圖了！

現年31歲的大陸網紅周揚青（Grace）於上月底在微博發文，宣布與現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）已分手一段日子，兩人9年情斷，她更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女生，當中包括與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀，事件哄動全城。事發至今不足一個月，Grace早已如常地生活和工作，心情似乎並未有受到事件的影響。

Grace與羅志祥9年情斷。(周揚青IG)

Grace最近就忙於經營她的自家品牌網拍工作，日前她還登上了她的網紅好友雪梨的直播，以超淡妝上陣出鏡的Grace，與她IG或微博上的相中樣子有頗大的分別。她一直post於社交網上post出來的相，明顯都是有經過修圖的，加上她化了濃妝，她的樣子有如公仔。而在直播中淡妝得近乎素顏的她，就少了俗氣但卻多了幾分仙氣，相比照片中的她，樣子更自然更漂亮。

Grace於ig上的相。(周揚青ig)

雪黎表示：「她沒有化底妝，你說氣不氣人！」，Grace則害羞回應說：「我最近曬黑了好嗎」。網民看到Grace這個近乎真面目的樣子，全都一致好評，紛紛大讚她：「比化了妝更漂亮。」、「樣子很温柔」、「比照片好看好多啊」、「感覺很清新」、「不要再修圖了」。

化了濃妝兼修了圖的周揚青。(周揚青ig)

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